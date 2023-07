Como reverter o benefício BLOQUEADO do INSS? Veja o truque

Infelizmente, é bastante comum que o sonho de vários brasileiros em conseguir algum benefício junto ao INSS seja barrado pelo indeferimento dos pedidos. Somente nos três primeiros meses de 2023, mais de 1 milhão de pedidos foram negados, isso é quase a metade, ou seja, basicamente a cada 2 pessoas, 1 tem o pedido recusado. Portanto, confira o que fazer nesses casos e como recorrer.

Entenda o que fazer ao ter o benefício do INSS bloqueado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O indeferimento vem sendo um problema constante da autarquia

De acordo com estudos, nos últimos anos, o INSS está negando mais pedidos do que ele negou há cerca de 10 anos. Por ano, em média, há em torno de 4,4 milhões de indeferimentos e quando isso acontece, o cidadão pode optar por três alternativas:

Recorrer junto ao próprio INSS;

Ingressar com uma ação judicial;

Realizar um novo pedido administrativo.

São vários os benefícios negados pelo INSS, sendo os principais:

auxílio-doença;

aposentadoria por tempo de contribuição;

salário-maternidade;

pensão por morte;

Benefício de Prestação Continuada.

O que fazer quando o pedido é negado?

O primeiro passo ao saber da decisão do INSS, é entrar com um recurso junto ao próprio INSS contestando a decisão e informando porque o indeferimento foi injusto. Para isso, é importante ter em mãos a carta que o INSS enviou informando o motivo.

O recurso administrativo é feito na própria autarquia e possui um prazo máximo para que o cidadão dê entrada, a saber, 30 dias a contar do dia que foi realizada a comunicação do indeferimento do processo. Para agendar um recurso, basta ligar para o telefone 135 ou entrar no site Meu INSS.

No recurso é importante anexar todos os documentos que o cidadão julgue ser importante para comprovar que o indeferimento foi injusto. Claro, há alguns documentos básicos que devem constar também, como os documentos pessoais.

Como agendar um recurso pelo site?

Agora, com o avanço da internet, é possível realizar várias tarefas diretamente pelo próprio celular, isso ajudou bastante a resolver o problema de superlotação nas unidades do INSS. O passo a passo para efetuar o pedido é:

Entrar no site do Meu INSS e realizar login;

Procurar a opção “Agendamentos/Requerimentos”;

Clicar na opção “Novo requerimento”;

Caso não ache, pode pesquisar pela palavra “recurso”;

Escolha a opção que se enquadra ao seu caso;

Preencha os dados solicitados;

Finalize com a solicitação.

Para os demais tipos de recursos, é importante que a pessoa entre em contato com algum advogado previdenciário, ele irá informar as melhores maneiras de agir. Há opções que apenas com uma ação judicial se pode resolver o caso, lembrando que nos últimos anos, o INSS tem tentado diminuir bastante o número de ações judiciais e vem resolvendo vários problemas apenas pela via administrativa.