Inacreditável! ESTAS moedas brasileiras custam até R$ 1,5 mil e estão circulando por aí

Moedas raras sempre foram uma atração para os numismáticos e após o avanço do Pix e das transferências bancárias feitas pelo celular, usar moedas e cédulas físicas se tornou ainda mais raro. Graças a esses fatores, algumas moedas que circulam pelo Brasil podem valer até R$ 1.500 para quem tiver algum exemplar, então, conhecer é de suma importância, confira quais as moedas mais valiosas e como é possível reconhecê-las.

Moedas raras que podem valer mais de R$ 1.000, confira quais são | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Moeda em comemoração à entrega da Bandeira Olímpica

No ano de 2012, o Banco Central lançou algumas moedas especiais, em alusão à entrega da Bandeira Olímpica no Brasil. Por conta do contexto histórico inerente a ela, a moeda é bastante valiosa.

Ela possui em sua parte prateada a legenda “Brasil” e após o termo, a imagem da bandeira olímpica. Além disso, no anel dourado está escrito a frase “ENTREGA DA BANDEIRA OLÍMPICA” .

Na época, um pouco mais de 2 milhões de exemplares foram fabricados, atualmente, a moeda em questão pode valer entre R$ 40 a R$ 100, a depender do seu estado de conservação.

Moeda que falta um “zero”

Outra moeda que é rara e ainda está circulando no Brasil é uma moeda de R$ 0,50 centavos que foi fabricada, era para ser apenas mais uma, como inúmeras outras, mas um defeito durante a fabricação tornou os modelos únicos.

Ela foi fabricada faltando um zero, ou seja, em sua face, tem apenas o número cinco, sem estar acompanhado do zero padrão.

“A quantidade de moedas defeituosas é equivalente a duas horas de produção de um equipamento. O defeito foi descoberto depois que uma moeda de cinquenta centavos foi recebida como troco na cidade do Rio de Janeiro com o reverso estampado com a denominação de cinco centavos. O exame pericial concluiu tratar-se de defeito de fabricação”, afirmou um colecionador.

Moeda mais rara do Brasil

Agora, a moeda mais rara e valiosa do Brasil, infelizmente não está mais em circulação e foi fabricada em 1872, durante o Brasil imperial. Atualmente, ela só está presente nas mãos dos colecionadores e acervos particulares.

A moeda em questão é um exemplar único, de 100 réis, o seu valor pode ir de R$ 70 mil a R$ R$ 150 mil. Segundo especialistas, ela pode valer mais do que várias outras moedas feitas de ouro.

Lembrando que é apenas um modelo único que vale tanto, já que outras moedas de 100 réis antigas, valem no máximo R$ 30. Caso você tenha essa moeda ou alguma outra das citadas no artigo, é possível vendê-las em diversos sites e marketplaces como Olx, Mercado Livre e etc. Sempre é importante que a avaliação seja feita por um profissional, para evitar que o vendedor ou o comprador saia em desvantagem.