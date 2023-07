Brasileiros terão que PAGAR para fazer Pix em julho; veja quem

O Pix é um recurso muito usado pelos brasileiros hoje em dia. Porém, parece que esse recurso terá uma atualização não muito boa para um certo tipo de usuário. A Caixa Econômica Federal anunciou que irá implementar a cobrança de tarifas para transações Pix envolvendo pessoas jurídicas. Essa nova medida entrará em vigor a partir do dia 19 de julho e está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central.

Saiba quem terá que pagar pelo Pix. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Como vai funcionar?

A partir do dia 19 de julho, a Caixa Econômica Federal implementará a cobrança de tarifas para transações Pix envolvendo pessoas jurídicas. Essa decisão está em conformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central, que autorizam a tarifação de empresas que utilizam o sistema de transferências instantâneas. Embora outros bancos já estejam cobrando por esse serviço, a Caixa até então oferecia o Pix gratuitamente.

Em comunicado, o banco explicou que a prática de tarifação já é adotada por outras instituições financeiras e que é autorizada pelo Arranjo Pix desde novembro de 2020, de acordo com a Resolução BCB nº 30/2020. A Caixa esclareceu ainda que as notícias que circularam na internet sobre a cobrança de outras categorias de clientes são falsas. O Pix continuará sendo gratuito para pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI) e beneficiários de programas sociais.

“A prática [tarifação do Pix] já é realizada por outras instituições financeiras e autorizada pelo Arranjo Pix desde novembro de 2020, conforme Resolução BCB nº 30/2020”, justificou o banco em nota.

Quais serão os valores cobrados?

No que diz respeito aos valores cobrados, a Caixa afirma que suas tarifas para transações Pix são as mais baixas do mercado. Para transferências, será cobrado 0,89% do valor da operação, com uma tarifa mínima de R$ 1 e máxima de R$ 8,50. Essa taxa é aplicada a envios de pessoa jurídica para pessoa física por meio de chave Pix, inserção de dados bancários ou iniciação de pagamento, além de envios entre empresas usando chave Pix ou inserção de dados bancários.

Já para compras pagas por pessoa física, a taxa será de 0,89% do valor da operação, com uma tarifa mínima de R$ 1 e máxima de R$ 130. Isso inclui operações de compra realizadas com chave Pix, inserção de dados bancários, iniciador de pagamento e Código QR estático, bem como pagamentos feitos por outras empresas por meio de Código QR estático e iniciador de pagamento.

No caso de operações de checkout, a tarifa será de 1,20% do valor da operação, com uma tarifa mínima de R$ 1 e máxima de R$ 130. Essa taxa é válida para pessoas jurídicas que recebem Pix de pessoas físicas ou de outras empresas por meio de Código QR dinâmico.

A Caixa destaca que, mesmo com a implementação da cobrança de tarifas, suas taxas continuam sendo as mais baixas do mercado. Portanto, a partir de julho, as empresas que utilizam o Pix como forma de pagamento deverão estar cientes dessas tarifas e considerá-las ao realizar suas transações.

