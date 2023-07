Serasa anuncia GRANDE FEIRÃO para quitar as dívidas dos brasileiros

Encontrar brasileiros que estão em busca de quitar as dívidas definitivamente não é uma tarefa difícil. Afinal, boa parte da população possui esse tipo de débito e gostaria de se livrar dele o mais rápido possível.

E a boa notícia é que já existe uma iniciativa criada para ajudar estas pessoas no que diz respeito a esse assunto. E, por meio dela, voltar a ter uma vida financeira equilibrada é consideravelmente mais fácil.

Mais detalhes podem ser conferidos nos próximos tópicos.

Os brasileiros já podem quitar as dívidas de maneira facilitada | Imagem: pressfoto / freepik.com

O feirão do Serasa para quem quer quitar as dívidas

Os brasileiros que estão encontrando dificuldades de quitar as dívidas e ter uma vida financeira com equilíbrio novamente agora têm no Feirão Serasa Limpa Nome uma ótima oportunidade para regularizar esta situação na qual se encontram.

Esta iniciativa permite a negociação das dívidas (fornecendo um desconto de até 90%) e ainda limpa o nome do cidadão em no máximo 3 minutos, de modo que a pontuação do score fique mais alta rapidamente. E isso é de fato algo animador, uma vez que abre novas oportunidades para aprovação de cartão de crédito e de financiamento, por exemplo.

Porém, eis um fato muito importante: a empresa para a qual o consumidor está devendo precisa estar participando do Feirão, caso contrário a participação do cidadão em si não poderá ser efetivada.

Ao todo, pelo menos 150 empresas já fazem parte da iniciativa, o que inclui empresas de telefonia, bancos, universidades, empresas do varejo e de muitos outros segmentos. Lembrando que o Serasa não permite a negociação de cheques sem fundos, de protestos e de falências.

A consulta e a própria renegociação relacionadas ao Feirão Serasa Limpa Nome já podem ser realizadas por meio dos canais digitais da instituição, que são 4 ao todo:

1. O site oficial: www.feiraolimpanome.com.br

2. O aplicativo Serasa (download gratuito)

3. O telefone 0800 591 1222 (ligação gratuita)

4. O WhatsApp oficial 11 99575 2096

O passo a passo para participar e quitar as dívidas

O cidadão que tem interesse em quitar as dívidas que contraiu pode fazer o processo pelo aplicativo ou pelo site, fazendo o cadastro necessário.

Depois de fazer o login, suas informações financeiras estarão na tela, o que inclui as dívidas em questão (se existirem), e todas as opções disponíveis para acordo. Logo, caso tenha interesse em alguma condição de pagamento oferecida, será preciso somente clicar sobre ela para obter mais informações.

Depois que a melhor oferta for escolhida, será hora de escolher a forma de pagamento (parcelado ou à vista) e a data de vencimento.

A plataforma do Feirão irá gerar a quantidade de boletos que for necessária, de acordo com a forma de pagamento desejada, e já incluindo a data de vencimento escolhida pelo solicitante.

Por fim, vale saber que este pagamento poderá acontecer nas lotéricas ou em bancos diversos, inclusive nos canais online dos mesmos. Se preferir, o cidadão também pode pagar pela carteira digital do próprio Serasa, ou mesmo usando o Pix.

