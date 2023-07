Uma delas pode ser SUA! Moedas quase sem valor podem ser vendidas a R$ 2 mil

Uma simples (nem tão simples assim, na verdade) moeda de apenas 50 centavos tem chamado a atenção de muitas pessoas, por ser rara e poder atingir um significativo valor de venda. Como ocorre com muitas outras moedas, de outros valores, ela tem um erro que ocorreu em seu processo de fabricação, que faz com que qualquer colecionar a queira.

E, quanto mais o tempo passa, mais e mais esse valor tende a aumentar.

Vale saber, claro, que as cédulas que contêm algumas características também podem ser “passadas pra frente” com um alto valor, sendo estes os fatores que contribuem para isso (no caso das moedas também):

Se é um exemplar feito para datas comemorativas;

Se é um modelo que tenha erro de fabricação ou de cunho;

Se foram poucos os modelos produzidos;

Se existem poucas unidades circulando no país.

Vale a pena que cada brasileiro olhe em sua carteira em busca de um dinheiro raro, que pode representar uma pequena fortuna, como explicado a seguir.

Algumas moedas podem valer muito mais que seus valores originais | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que faz com que as moedas de 50 centavos sejam consideradas raras

Cabe à famosa casa da moeda sempre fabricar o dinheiro brasileiro sem erros. Porém, existem situações nas quais o processo não ocorre de forma uniforme, fazendo com que cédulas e moedas sejam fabricadas com algum detalhe sobrando ou faltando. E, mesmo assim, normalmente elas acabam sendo colocadas para circular no país.

E foi exatamente isso o que houve com a moeda mencionada no início deste artigo: ela foi fabricada sem o zero.

A produção contou com 40 mil unidades, que ficaram em circulação até o ano de 2012. O BC (Banco Central), por sua vez, iniciou o recolhimento destas peças, mas não conseguiu ter acesso a todas elas.

Isso significa que algumas moedas de 50 centavos que não possuem o zero ainda estão por aí. E a dica, para quem tem uma delas, é ficar de olho, pois há quem esteja pagando R$ 2 mil por unidade.

O que eleva tanto o valor destas moedas

Em suma, os defeitos de fabricação nas moedas fazem com que elas tenham grande valor para os colecionadores. Afinal, os erros reduzem a quantidade de unidades e, ainda, faz com que elas sejam consideradas raras, com grande potencial cultural e histórico.

Mas, no que diz respeito a quanto uma moeda rara pode valer, o processo é um pouco complicado. E, para deixá-lo mais fácil, é comum usar como termômetro o fato de ser, ou não, uma moeda extremamente difícil de achar.

O nível de raridade, a quantidade em circulação atualmente e a baixa tiragem também influenciam no preço de venda.

E, claro: os colecionadores sempre se atentam ao estado de conservação de cada moeda: se for um modelo muito bem preservado, o valor tende a subir.

Como as moedas deste tipo podem ser vendidas

É comum que boa parte das pessoas não saiba como vender moedas raras. E a verdade é que se trata de um processo que não é difícil, mas exige atenção. Atenção, principalmente, ao fato de a moeda a ser vendida ter as características acima citadas, que de fato fazem com que seja uma raridade.

Eis alguns detalhes que deixam o valor maior:

Não ter nenhum arranhão;

Ter a imagem muito limpa e livre de manchas;

Ter todos os traços e todas as marcas de fabricação.

Os especialistas no assunto afirmam que é válido deixar as moedas em papel filme ou em um saquinho, para que suas formas originais não sejam alteradas.

E, por fim, as pessoas interessadas em fazer dinheiro com essas peças podem utilizar sites especializados ou mesmo sites famosos de e-commerce, como o Mercado Livre.

