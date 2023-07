Último pagamento do ABONO do Pis/Pasep já tem data prevista

Quando será feito o pagamento do abono salarial? O último grupo de trabalhadores elegíveis ao abono salarial Pis/Pasep de 2023 tem motivos para comemorar: o Governo Federal confirmou a data de liberação dos valores pendentes. Com a maior parte dos beneficiários já tendo recebido o abono, resta a parcela dos nascidos em novembro e dezembro, e também aqueles com final de inscrição 8 e 9. Para esses, a espera chega ao fim no dia 17 de julho.

O pagamento do abono salarial Pis/Pasep será realizado no dia 17 de julho, beneficiando os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, e aqueles com número de inscrição final 8 e 9. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Datas para o pagamento do abono salarial

O abono salarial Pis/Pasep, benefício anual destinado a trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos, teve os seus pagamentos iniciados este ano de acordo com o calendário divulgado pelo Governo Federal. A maioria dos trabalhadores que detêm o direito ao benefício já teve o valor creditado em suas contas. No entanto, ainda havia uma parcela de beneficiários à espera da liberação dos recursos.

Veja também: Descubra se você AINDA tem saldo a receber do Pis/Pasep; veja como

A data de 17 de julho de 2023 foi marcada para a liberação dos últimos pagamentos. Nesse dia, os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro que possuem direito ao Pis e os servidores com finais de inscrição 8 e 9 que têm direito ao Pasep serão contemplados.

As datas de pagamento do abono salarial Pis/Pasep são estabelecidas de acordo com dois calendários distintos. O primeiro diz respeito aos trabalhadores de empresas privadas elegíveis ao Pis, e o segundo é destinado aos servidores públicos que têm direito ao Pasep. Os pagamentos são organizados de acordo com o mês de nascimento, no caso do Pis, e o número final de inscrição, no caso do Pasep.

Pis/Pasep

Para os beneficiários do Pis, os pagamentos foram iniciados em 15 de junho para aqueles nascidos em outubro. Em seguida, os nascidos em novembro e dezembro terão os seus pagamentos liberados a partir de 17 de julho.

Os pagamentos do Pasep, por outro lado, começaram mais cedo, em 15 de fevereiro, para aqueles com final de inscrição 0. Os depósitos continuaram nos meses subsequentes, com os últimos, finais de inscrição 8 e 9, programados para 17 de julho.

O valor do abono Pis/Pasep depende do tempo de serviço do trabalhador durante o ano-base de 2021. O valor máximo corresponde a um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.320, pago integralmente a quem trabalhou durante os 12 meses do ano-base.

Dessa forma, o abono salarial Pis/Pasep, um importante auxílio no orçamento de muitos trabalhadores brasileiros, chega à etapa final de sua distribuição em 2023. A liberação desses últimos valores reforça o compromisso do Governo Federal em prover suporte financeiro aos trabalhadores e servidores públicos do país, contribuindo assim para a melhoria de sua qualidade de vida e fortalecimento da economia nacional.

Veja também: ÚLTIMO pagamento do Pis/Pasep tem data e valor definido! Veja se você recebe