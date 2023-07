O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável por conceder a aposentadoria dos brasileiros e tantos outros benefícios trabalhistas. Não é raro que os brasileiros precisem abrir requerimentos no sistema do INSS, a fim de ser aceito ou não em determinado auxílio. Por exemplo: auxílio-maternidade. Entretanto, às vezes há o retorno com a seguinte mensagem “Pedido Indeferido”. Saiba o significado e o que pode ser feito nestes casos.

Pedido Indeferido o que significa essa mensagem do INSS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que significa “Pedido Indeferido” no INSS?

Esta mensagem do INSS aparece quando o trabalhador faz alguma solicitação dentro da plataforma. Cujo intuito pode ser para obter algum tipo de auxílio ou até mesmo aposentadoria. Tudo isso é chamado de procedimentos — haja vista que são abertos novos requerimentos.

Quando dá algum problema e o requerimento não é aceito, o INSS irá retornar para o beneficiário a seguinte mensagem: “Pedido Indeferido”. Ou seja, quando aparece essa mensagem — significa que o benefício ou solicitação não foi aceito.

Por exemplo: caso o solicitante abra um requerimento para obter o auxílio-doença e a mensagem exibida seja: “Pedido Indeferido”. Significa que o pedido para obter o auxílio-doença não foi aceito. Esta palavra possui o mesmo sentido em outros lugares.

Ou seja, em qualquer lugar que tiver este termo — significa que algo não foi aceito, outorgado, concedido ou atendido. Trata-se de um termo usado para indicar isso. Entretanto, quando o mesmo é aceito: o termo usado é Deferido.

Leia mais: Descubra com quem seu parceiro mais conversa no WhatsApp

O que fazer quando acontece isso?

Quando isso acontece irá depender bastante do tipo de benefício solicitado. Bem como auxílio-doença, auxílio-maternidade, etc. Entretanto, quando o benefício for indeferido pelo INSS, ou seja, não concedido — é necessário contestar a resposta e com isso obter uma nova oportunidade de ter o benefício deferido.

Entre com um recurso administrativo;

Entre com uma ação judicial;

Solicite o benefício novamente.

Portanto, é necessário seguir estes passos a fim de que haja uma nova possibilidade de ter o benefício aceito. O prazo para o brasileiro tentar entrar com recurso é de 30 dias a partir do dia da notificação de requerimento indeferido.

Caso o pedido seja indeferido novamente pelo INSS, ainda é possível entrar por outras vias e acionar um advogado do ramo para buscar maneiras de obter o benefício e ainda conseguir obter parte dos valores atrasados do INSS.

É recomendado contratar um advogado para a maioria dos procedimentos contra o INSS, por mais que seja indicado que qualquer pessoa pode fazer, na prática é um pouco diferente. Caso a ação não seja movida diretamente por um advogado, geralmente o processo fica barrado na área administrativa.