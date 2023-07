Não é de hoje que alguns usuários estão na mira do YouTube. O serviço de vídeos mais famoso do mundo está bloqueando alguns usuários que estão usando artimanhas para burlar a plataforma. Isto é, trata-se dos usuários que usam aplicativos ou extensões que bloqueiam os anúncios exibidos no YouTube. Por mais que pareça uma prática inofensiva: é bastante prejudicial para muitas pessoas. Entenda o porquê.

ESTES usuários serão BANIDOS do YouTube; entenda o porquê | Foto de Christian Wiediger na Unsplash

Por que estes usuários serão banidos?

Os usuários que serão banidos do YouTube são aqueles que usam de extensões para bloquear os anúncios exibidos pelo YouTube. O Google irá dar três advertências para o usuário, e por fim, ele será banido da plataforma. Não sabe-se ao certo se será o e-mail dele ou IP.

Entretanto, haverá o bloqueio do player de reprodução. Lembrando que há bastante tempo que o YouTube busca maneiras de inibir essas pessoas, a fim de que elas parem de usar de artifícios de terceiros para bloquear os anúncios oriundos dessas plataformas.

Há inúmeras extensões para computador e celular: os populares “adslock, adblock”. Nessas variações. Ambas como o mesmo intuito: bloquear as propagandas do Google. Tudo irá funcionar da seguinte maneira: o reprodutor do YouTube será suspenso em três vídeos.

O usuário será notificado acerca desse contador e por fim: o YouTube irá listar que o usuário foi bloqueado/suspenso da plataforma. Haja vista que isso prejudica tanto a plataforma quanto os criadores de conteúdos.

Por que essa prática é tão prejudicial?

O YouTube usa das publicidades oriundas do Google para monetizar os criadores de conteúdo e acima de tudo ter lucro em cima disso. Proporcionando um sistema como o YouTube totalmente gratuito para todos os usuários. Possibilitando que eles subam vídeos com qualidade extraordinária, etc.

Quando o usuário desativa esses anúncios, o criador do conteúdo deixa de ganhar por aquela visualização. E isso atrapalha bastante a todos. O YouTube é um serviço de qualidade premium: gratuito para todos.

Ou seja, o único “pagamento” são os anúncios assistidos. No meio da computação há um ditado que diz: “Quando você não paga por algo, o produto é você”. É mais ou menos isso que acontece na internet mundial. Portanto, aos usuários que tentarem burlar o YouTube; além de prejudicar a terceiros também estarão se prejudicando.

O YouTube possui sua versão Pro que desativa esses anúncios por menos de R$ 30/mês. E para estudantes: o valor é ainda menor. Ou seja, é possível se livrar desses anúncios rapidamente e de maneira lícita. Ao invés de optar por maneiras ilegais que prejudicam a todos: é possível aderir a esse produto e obter os benefícios desejados pagando bem pouco por isso.