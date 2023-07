Novo concurso do INSS pode ter mais de 1.800 vagas; veja o que se sabe

Quem possui interesse no assunto concurso do INSS certamente irá gostar de saber que, após chamar quase 1.000 pessoas que foram aprovadas na prova para técnico do seguro social, o oficialmente chamado Instituto Nacional do Seguro Social quer, também, nomear outros 250 candidatos que, atualmente, fazem parte do cadastro reserva do mesmo processo seletivo.

O órgão em questão fez um pedido ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e também ao Ministério da Previdência Social, buscando deixar maior a lista das pessoas nomeadas. E, além disso, o Instituto ainda solicitou que seja aberto um edital novo, focado dessa vez na seleção de analistas que tenham nível superior. Espera-se que exatamente 1.600 novas vagas sejam abertas.

As informações acima citadas foram confirmadas por Glauco Fonseca Wamburg, presidente-interino do Instituto, durante uma entrevista concedida ao portal EXTRA.

De acordo com ele, o contrato firmado com a instituição responsável por organizar o concurso em questão inclui de fato a chance de convocar mais candidatos, porém o chamamento precisa ser autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação. Vale saber, ainda, que o INSS ainda fez o encaminhamento de uma nota técnica para a pasta, de modo que todos os candidatos do cadastro reserva venham a ser nomeados.

Um novo concurso do INSS, focado em quem tem ensino superior

Wamburg afirmou que o envio de uma segunda nota técnica para os Ministérios tem como base o pedido de um novo concurso do INSS focado no nível superior, sendo composto por 1.600 vagas voltadas para analistas.

Foi utilizado como argumento o fato de que o Instituto perdeu pelo menos metade de seus servidores nos últimos anos: hoje, o efetivo deste órgão é de 19.300 pessoas, incluindo aquelas que foram empossadas recentemente.

Essa perda aconteceu por conta da aposentadoria, e sem existir uma reposição que fosse compatível. Porém, as medidas necessárias para admitir novos servidores já foram iniciadas, sendo preciso aguardar a análise de todos os órgãos competentes.

Sobre os exames médicos admissionais

Glauco Fonseca Wamburg ainda afastou quaisquer possíveis problemas atrelados à realização dos exames médicos admissionais necessários para os novos servidores. O MPS (Ministério da Previdência Social) ordenou que este procedimento seja realizado pelos próprios médicos peritos do INSS, porém esta medida encontrou considerável resistência.

A ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos) até chegou a fazer um pedido junto à Justiça, com o intuito de suspender tal medida, mas o mesmo foi negado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

De acordo com o presidente do INSS, até o último dia 23, sexta-feira, exatamente 664 exames deste tipo já haviam sido realizados ou estavam agendados. E a expectativa é de que no período de 3 meses aproximadamente 4.000 processos sejam analisados diariamente, por conta do aumento no número de servidores.

Este período, por sinal, é o necessário para que estes novos colaboradores sejam treinados e consigam se adaptar.

