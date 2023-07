Foi-se o tempo que os pedidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) eram vistos e aprovados por pessoas de verdade. Com o avanço da Inteligência Artificial, os responsáveis pelo órgão permitiram que robôs verificassem e analisassem os requerimentos abertos no INSS. A partir disso, a fila de espera foi reduzida bastante — haja vista, que em questão de minutos milhares de processos eram analisados. Em contrapartida, o número de pedidos indeferidos também aumentou. Fique atento! Os robôs podem bloquear o seu benefício.

Robôs do INSS podem te pegar e bloquear seu benefício | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Lista de requerimentos indeferidos aumenta no ISS

Desde o início do ano uma das preocupações do Governo Federal era acerca da vasta fila de segurados do INSS que estavam buscando algum tipo de benefício. Após alguns meses, foi instalado nos sistemas do Instituto um robô movido a Inteligência Artificial que é responsável por analisar e conceder os benefícios do INSS.

Por mais que isso aumente bastante a velocidade cujo os processos são lidos, analisados e colocados em prática — os índices de processos que foram recusados aumentaram bastante. Por um lado é bom, por outro… ruim. Entenda isso.

Com o alto número de processos indeferidos, os beneficiários deverão entrar com processos no judiciário — a fim de judicializar a causa e obter uma nova análise do processo. Portanto, o Poder Judiciário será lotado desses pedidos que não foram aceitos. No primeiro trimestre do ano, o INSS negou cerca de 1 milhão de pedidos.

Os dados são alarmantes: visto que a cada quatro pedidos de aposentadoria, três são negados. Haja vista, que está acontecendo simplesmente uma transfusão de filas; saindo do INSS para o Poder Judiciário e posteriormente retornando para o órgão.

Leia mais: Você tem cartão VISA? É melhor ficar atento com as mudanças

Método de análise se mostra ineficaz

Portanto, os métodos de análise dos benefícios por enquanto está se mostrando ineficaz. Não faz muito tempo que o INSS implantou esse modelo de robô na análises e já está causando muitos indeferimentos.

Por mais que alguns dos pedidos indeferidos sejam por aposentadoria por invalidez, que necessita de laudos comprovatórios e eficazes: mas outras que estão sendo rejeitadas são de aposentadorias por idade e tempo de serviço. Por mais que seja uma análise rápida: mas deveria ser corrigida ou complementada por servidores do instituto.

Tudo indica que o robô ainda está aprendendo a ler e filtrar os dados; como toda Inteligência Artificial, o grande problema é que a cada análise incorreta, um novo requerimento é deixado de lado e lançado para o Judiciário.

Na qual o segurado precisa entrar com uma ação na justiça, contratar um advogado e ainda ceder 30% para que ele represente o caso na justiça. É esperado que estes erros sejam reduzidos, caso contrário, de fato a Inteligência Artificial irá bloquear a maioria dos benefícios.