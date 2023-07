Existem muitos usuários de dispositivo móvel que gostam de trocar anualmente de modelo. Entretanto, o intuito é sempre progredir e nunca recuar: acertar no modelo certo de dispositivo é o mais recomendado para evitar decepções futuras sobre isso. Veja neste artigo os melhores modelos de celular para 2023 com excelente custo-benefício. Como já disse Érick Jacquin: “Não é porque é barato que tem que ser ruim”.

Qual é o melhor celular bom e barato para comprar em 2023 | Foto de Pathum Danthanarayana na Unsplash

Como escolher um bom celular?

Trata-se de uma escolha bastante pessoal e individual de cada pessoa. O celular é composto por várias partes e todas elas precisam estar em perfeita harmonia. Ainda mais nos dias de hoje, cujo a tecnologia pede cada vez mais modelos de dispositivo mais potentes para as mais diversas situações do cotidiano.

Saber como escolher um bom celular é o primeiro passo para isso. Portanto, saber quais são os critérios e exigências pedidas é o primeiro passo para isso. Isto é: se busca um dispositivo com mais memória RAM, com uma câmera melhor, com mais processamento, etc.

Desse modo, a escolha do dispositivo é ligada diretamente ao tipo de usuário. Os usuários que são mais casuais: geralmente optam por câmeras mais potentes. Usuários mais gamers, que gostam de jogar Free Fire e outros jogos, preferem mais hardware. É o primeiro ponto a ser observado.

Dentro de um orçamento de R$ 3 mil é possível encontrar um dispositivo potente e com as melhores configurações mesmo pagando pouco por isso. Modelos como da Samsung e Motorola podem proporcionar uma ótima experiência para os seus usuários. Veja quais são estes modelos e seus ponto fortes.

Estes são os melhores modelos de 2023

Os modelos em questão estão na faixa dos R$ 3 mil. É possível conseguir promoções em algumas lojas do Brasil ou comprando diretamente das lojas credenciadas pela empresa. Veja a lista dos modelos.

Galaxy M54

Este modelo foi anunciado no mês de Abril. Trata-se de um dos dispositivos mais aguardados do ano. Possui uma câmera de 108 MP e armazenamento em duas opções. De 128 ou 256 GB. Além disso, possui um processador intermediário: com núcleos que vão até 2,4 Ghz. O produto é encontrado através de websites credenciados por R$ 2.157. Um dos melhores custo-benefício desta lista.

Redmi Note 12

Este modelo da Xiaomi é um dos melhores custo-benefício da marca. Ele é comercializado através da internet por valores que ficam na casa dos R$ 1 mil. Possui uma câmera tripla que chegam a até 50 MP. Seu proicessamento é bem satisfatório e alcança os 2,8 Ghz. Com uma memória RAM de até 8GB. Nessa faixa de preço é um dos melhores.

Galaxy A34

Este modelo é um dos mais requisitados neste ano, é um modelo que pode ser encontrado por R$ 1.100 e possui várias qualidades. O seu lado negativo é sua câmera que não é tão potente. Entretanto, possui um processador com velocidade de até 2,6 GHz e até 8GB de memória RAM. Sem sombra de dúvidas um ótimo modelo.

Portanto, os modelos acima estão disponíveis no Brasil por excelentes valores. É possível procurar mais detalhes sobre sua ficha técnica e desse modo obter cada vez mais informações a fim de decidir sobre a compra.