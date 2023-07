Não é raro que os Guardas de Trânsito aplique multas sem sequer o proprietário do veículo veja. Isso acontece quando há infrações “leves” que não precisa parar o condutor, mas apenas anotar a placa e cadastrar a multa. O perigo disso é que muita das vezes o condutor sequer sabe da multa, apenas quando chega em sua residência. E quando não chega: a multa acaba atrasando e passa o período de pagar o débito com descontos. Portanto, saber como consultar a placa do veículo de graça na internet é de suma importância.

Aprenda a consultar a placa do seu carro na internet DE GRAÇA; veja se tem multas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consultar as multas é gratuito?

Muitas pessoas deixam de consultar as multas do veículo porque acreditam que precisam pagar taxas de consulta. Entretanto, o procedimento pode ser feito por todo condutor de veículo através da internet e o melhor: sem pagar nada por isso.

A consulta de multas é algo que deve ser feito mensalmente, para evitar ser pego de surpresa com valores a serem pagos que não estavam esperando. E o pior: quando a multa vence sem que o dono do veículo saiba.

É possível consultar a placa do veículo rapidamente através do site do Detran da sua região. Podendo verificar informações relevantes sobre o veículo e o dono do veículo. Verificando possíveis pendências, etc.

Trata-se de uma ferramenta disponibilizada pelo próprio órgão; na qual possibilita que o usuário consiga acessar todas as informações relevantes sobre o veículo e ainda por cima consultar e emitir possíveis multas ou débitos pendentes.

Leia mais: O que é o Discord? Aplicativo coleciona polêmicas e até denúncias de crimes

Como consultar a placa do veículo gratuitamente?

Portanto, não é necessário pagar a terceiros pela consulta. O procedimento é feito de maneira simples, rápida e sem qualquer demora. É possível ser feito através de um dispositivo celular ou computador. Sendo necessário apenas estar com acesso à internet.

Entre no site do Detran do seu estado e clique em “Serviços”;

Na opção de “Serviços”, procure por “Consulta de Placas”;

Preencha a placa do veículo e preencha o número do RENAVAM, que está disponível no documento do veículo;

Ao verificar a lista de veículos, basta preencher o captcha e dar prosseguimento para verificar os dados.

Pronto! Outra maneira de verificar os veículos é instalando o aplicativo Carteira de Motorista Digital. Na qual é possível cadastrar os veículos através do QR Code e sempre estar com as informações atualizadas sobre o mesmo. É uma das opções mais usadas na atualidade.

O procedimento é simples e fácil: sendo muita das vezes comparado a uma simples brincadeira. Visto que é muito simples de ser feito. Entretanto, por detrás desta simplicidade há uma grande importância que não pode ser deixada de lado.

Este método é padrão para todos os estados brasileiros, haja vista que cada estado possui o seu Detran regional. Ademais, basta seguir o passo a passo.