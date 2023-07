Bolsa Família já tem as NOVAS datas atualizadas com a TEMIDA REDUÇÃO em julho

Datas do Bolsa Família foram divulgadas? Com o intuito de garantir uma distribuição organizada e eficiente dos benefícios do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal organizou o pagamento do mês de junho de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Iniciando no dia 19 e ocorrendo ao longo dos dez últimos dias úteis do mês, o depósito dos valores no formato digital vem promovendo praticidade e segurança para milhões de brasileiros.

O calendário do Bolsa Família é divulgado com antecedência, informando as datas exatas de pagamento dos benefícios. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Datas de julho para o Bolsa Família

Nesse cenário, o dia 29 de junho marcou a liberação do penúltimo lote do programa, destinado aos cidadãos com o NIS final 9. Os depósitos foram realizados na conta poupança social digital, um serviço operacionalizado por meio do aplicativo Caixa Tem. Esta solução digital tem se consolidado como uma ferramenta prática e segura para o recebimento dos benefícios, facilitando o acesso dos beneficiários a tais recursos.

Na sexta-feira subsequente, 30 de junho, ocorreu o pagamento final do mês aos beneficiários com NIS terminado em 0. Além do benefício regular, o mês de junho trouxe possibilidades de acúmulo de até R$ 460 em benefícios extras, proporcionados por iniciativas adicionais implementadas pelo governo.

Em um esforço para auxiliar as famílias no cuidado e na manutenção das necessidades básicas das crianças em fase inicial de desenvolvimento, um benefício extra no valor de R$ 150 foi disponibilizado para até duas crianças de zero a seis anos de idade. Entende-se que a faixa etária mencionada é crucial para o crescimento e desenvolvimento infantil, o que torna essa ajuda financeira ainda mais significativa.

Além disso, o programa previu um benefício adicional no valor de R$ 50 para jovens entre sete e 18 anos, gestantes e lactantes. A iniciativa tem como objetivo proporcionar um apoio financeiro extra para esse segmento da população que requer cuidados específicos.

Outra ação inclusa foi o benefício de R$ 110 disponibilizado pelo Vale-Gás. Essa medida tem como principal objetivo garantir que as famílias de baixa renda possam ter acesso a esse recurso essencial para o seu dia a dia, promovendo assim uma melhoria na qualidade de vida.

Importância do programa

O Bolsa Família, desde sua implementação, tem como objetivo mitigar situações de vulnerabilidade e pobreza, por meio da transferência direta de renda à população mais carente. A organização dos pagamentos pelo último número do NIS é uma das formas encontradas para tornar essa distribuição de recursos mais eficiente.

O uso da conta poupança social digital, por sua vez, tem sido de grande valia, especialmente em tempos de pandemia. Com a necessidade de distanciamento social, a opção pelo pagamento digital evita deslocamentos e aglomerações em agências bancárias, além de permitir que o dinheiro seja movimentado de forma prática e segura por meio do aplicativo Caixa Tem. Assim, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, além de pagar contas de consumo e fazer saques nos caixas eletrônicos da Caixa.

Com todas essas facilidades e a soma dos benefícios extras oferecidos, o programa Bolsa Família tem auxiliado milhões de brasileiros a enfrentar um período tão difícil como o atual. Esse esforço conjunto entre governo e população tem sido fundamental para garantir que aqueles que mais necessitam recebam o apoio necessário neste momento desafiador.

