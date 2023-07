Quer se dar bem? Profissões de TECNOLOGIA que estão em alta em 2023

Profissões em tecnologia – A tecnologia da informação tornou-se uma engrenagem crucial no maquinário das empresas que buscam inovação e crescimento acelerado em um mercado altamente competitivo. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brascom), espera-se que até 2025 haja investimentos de R$ 510 bilhões em tecnologias voltadas à transformação digital. Este panorama promissor aponta para um incremento acelerado nos índices do setor, abrindo espaço para novas profissões e oportunidades para os aspirantes a uma carreira na área.

A área de tecnologia oferece diversas oportunidades de profissões, impulsionadas pelo avanço da transformação digital. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Setor de tecnologia oferece profissões que pagam bem

Essa ascensão robusta na demanda por profissionais da tecnologia da informação surge em meio a uma carência de mão de obra qualificada para preencher as diversas vagas disponíveis no mercado. Esta disparidade se reflete no aumento da procura por cursos superiores no segmento, especialmente na área de desenvolvimento de sistemas.

Nesse cenário, o profissional formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas consegue vislumbrar um futuro promissor, que não se limita apenas à sua cidade ou região de origem. Com o advento do trabalho remoto e do home office, a contratação desses profissionais pode ser realizada por empresas localizadas em qualquer lugar do mundo, e muitas vezes, com remunerações em moedas estrangeiras como o dólar e o euro.

Segundo estudos, o mercado de trabalho para pessoas formadas em Análise de Sistemas é bastante amplo, variando desde o desenvolvimento de software até a gestão de bancos de dados e administração de redes. A remuneração média mensal desse segmento é superior a R$ 10 mil, sendo que as áreas de atuação mais requisitadas no Brasil em 2023 incluem posições como administrador de banco de dados, desenvolvedor front-end e back-end, arquiteto de software, analista de sistemas e analista de requisitos, entre outras.

Esta pode ser sua chance de mudar de carreira

Dentro do campo de estudo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, os alunos desenvolvem habilidades e competências essenciais para desenvolver, analisar, projetar, implementar e atualizar sistemas de informação. A grade curricular desse curso prepara os estudantes para uma gama ampla de possibilidades de trabalho no mercado. Com essa formação, eles adquirem diferenciais competitivos para atuar tanto no comércio e na indústria, quanto em empresas públicas e privadas que necessitam de sistemas informatizados para gerenciamento e segurança de dados.

Este panorama de crescente demanda e escassez de profissionais qualificados configura um cenário ideal para quem busca se capacitar e ingressar no mercado de trabalho na área de tecnologia da informação. A tendência é de que as oportunidades continuem a crescer nos próximos anos, à medida que as empresas buscam se modernizar e acompanhar as inovações tecnológicas mais recentes. Seja no desenvolvimento de software, na administração de redes ou na gestão de bancos de dados, o setor de tecnologia da informação apresenta um leque vasto de oportunidades e um futuro promissor para aqueles dispostos a se especializar e se dedicar à carreira.

