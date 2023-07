O que é o Discord? Aplicativo coleciona polêmicas e até denúncias de crimes

O Discord virou alvo dos brasileiros logo após o Fantástico expor uma denúncia envolvendo uma centena de crimes e o seu uso. Trata-se de uma plataforma de comunicação online. Por mais que seja usada por todas as pessoas, em inúmeros segmentos — sua ideia original era focada no público gamer. Isto é, os jogadores de videogames e outros jogos online. Entretanto, em razão da sua privacidade ser “extrema” os usuários têm liberdade para fazerem coisas que em outras plataformas não seriam liberadas. Por mais que a empresa esteja lutando contra isso, ainda há um grande mar a ser explorado.

Por que o Discord foi alvo de denúncias?

Por ser uma plataforma de comunicação é possível criar servidores. Na qual os usuários podem interagir de inúmeras maneiras. Seja vídeo, áudio ou mensagens. Através disso os criminosos aproveitam para lesar as suas vítimas.

Geralmente pessoas entre 8-15 anos acessam à plataforma em razão dos jogos online que elas jogam; esta plataforma é usada pelos maiores gamers do mercado, sendo o canal oficial de comunicação entre os outros jogadores.

Por exemplo: no Brasil o cenário gamer mobile é muito forte, e os maiores influenciadores do Brasil no segmento usam o Discord. Como é o caso do Nobru e Cerol. Portanto, é uma plataforma bem conhecida e renomada. Entretanto, virou alvo dessas denúncias logo após ser descoberto crimes dentro dos servidores.

Algumas meninas foram humilhadas e chantageadas por criminosos, que violentaram essas garotas “virtualmente”. Tudo começou como um mero jogo, e depois se tornou algo tão sério que ninguém podia parar. O Discord possui mais de 150 milhões de usuários ativos, a empresa vale cerca de 14 bilhões de dólares.

Futuro do Discord é incerto e privacidade comentada

Em outras redes sociais é possível visualizar rapidamente possíveis golpes e até mesmo crimes. Por exemplo: quando um link estranho é compartilhado no Facebook, rapidamente os robôs conseguem analisar e através disso bloquear a dissiminação desses links.

Já no caso do Discord, os usuários conseguem enviar uma gama de conteúdos e nada acontece. Em razão de tudo ser uma espécie de “bate papo Uol” com mais opções, mantendo a mesma privacidade.

Não se sabe ao certo qual será o futuro do Discord no Brasil, há um projeto em andamento sobre a lei das fake news, entretanto, por enquanto ainda não inclui o Discord; mas caso essas denúncias aumentem ou não sejam reduzidas, talvez haja uma adesão da empresa no texto de lei.

Portanto, é recomendado jamais entrar em servidores desconhecidos no Discord. Visto que qualquer criminoso, de qualquer país pode se esconder por trás de uma VPN e assim modificar a sua nacionalidade. Todo cuidado é pouco no ambiente virtual.