Descubra com quem seu parceiro mais conversa no WhatsApp

O Whatsapp trouxe muitos benefícios, mas também trouxe muitos problemas para alguns relacionamentos amorosos. A desconfiança sobre com quem o parceiro conversa no aplicativo tem gerado bastante ciúme e discussões entre alguns casais. Em alguns casos, até separações.

Sabia que agora é possível descobrir com quem seu parceiro ou parceira conversa? Existe um método para desvendar esse mistério e aqui você vai ficar sabendo. Mas antes, pense se realmente vale a pena utilizar este recurso. Se estiver convicta de que quer verificar as mensagens alheias, se certifique que tem de fato coragem pra isso, pois como diz o ditado popular “quem procura, acha”. Portanto, reflita.

Quer descobrir com quem seu parceiro conversa no Whatsapp? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saiba aqui como descobrir com quem seu parceiro está conversando

Para saber com seu par amoroso está conversando no Whatsapp, siga esse passo-a-passo:

Entre no aplicativo WhatsApp do dispositivo móvel do seu parceiro.

Vá para as configurações”.

Selecione a opção “Armazenamento e dados”.

Clique em “Gerenciar armazenamento”.

Após essas etapas, será exibida uma lista das pessoas com quem seu parceiro conversa no WhatsApp, e será possível identificar com quem eles mais conversam, pois será mostrado o tamanho do chat, o que indica que eles conversam constantemente.

Caso você queira recorrer a aplicativos externos e não precisar usar diretamente o celular de outra pessoa, segundo o portal droiders.com, há melhores opções para saber com quem seu parceiro está conversando no WhatsApp, os aplicativos de monitoramento mSpy, Eyezy e FlexiSpy, que são usados ​​principalmente como uma ferramenta de segurança para a família, como crianças.

Veja mais: Como desbloquear o WhatsApp que foi barrado na plataforma?

WhatsApp beta para Android começa a receber opção para envio de vídeos em alta qualidade

Após testar o envio de imagens com alta qualidade, agora o Whatsapp Beta também está testando o envio de vídeos em alta qualidade.

A informação foi confirmada pelo pessoal do WABetaInfo após receber a versão 2.23.14.10 do mensageiro, sendo que o novo recurso funciona de forma simples. É só escolher qual vídeo deseja enviar e escolher a opção “qualidade HD” na tela de edição.

Porém, a função continuará compactando o arquivo, porque como no caso das fotos, a opção de alta qualidade para vídeos apenas mantém as dimensões do material. Ou seja, ainda não é possível compartilhar um vídeo com a qualidade original. Mas, a opção HD já melhora bastante a qualidade.

O recurso ficará no padrão desativado. Se o usuário quiser ativá-lo, terá que fazer isso manualmente pela tela de edição. A pessoa que enviar a mensagem deve destacar com um selo todos os vídeos em HD e não há a opção de usar essa função nas atualizações de status.

Veja mais: Finalmente! WhatsApp novo recursos para o iPhone; veja qual