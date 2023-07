Há alguns meses o Governo Lula aumentou pela segunda vez o salário mínimo brasileiro. O que outrora era de R$ 1.302 subiu para R$ 1.320. Sendo uma excelente notícia para os trabalhadores formais — isto é, de carteira assinada. Entretanto, uma péssima notícia está deixando muitos trabalhadores desanimados e em apuros. Entenda o que é e o que pode ser feito para resolver isto.

TRABALHADORES CLT estão em apuros Péssima notícia para eles | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Trabalhadores têm péssima notícia

Esta notícia foi divulgada há algumas semanas e se repete novamente. Com informações do Ministério do Trabalho, as admissões trabalhistas neste ano cresceram muito mais sobre as demissões. Ou seja, mais pessoas foram contratadas do que demitidas. Mas ainda há um grande problema em torno disso.

Por mais que os números sejam animadores, ainda há uma redução de quase 13% se comparado ao mesmo período do ano passado. Haja vista, que no mesmo período do ano passado o país criou cerca de 205 mil novos empregos; número bem elevado que auxiliou bastante a economia.

Entretanto, nestes meses de Governo Lula está tendo uma dificuldade muito grande na criação de novos empregos; apresentando sempre números inferiores se comparados ao ano passado.

Atualmente o Brasil possui cerca de 43 milhões de trabalhadores formais – isto é, de carteira assinada. Um acréscimo de 0,4% se comparado a meses anteriores. Entretanto, ainda baixo se comparado ao ano de 2022. Nestes meses o setor de serviços foi um dos que mais cresceram.

Este setor foi destaque no Brasil

Portanto, com base nessa perspectiva — o setor da agropecuária foi um dos que mais cresceram nos últimos meses. Entretanto, por conta que as safras se encerraram neste último mês de março – acabou acontecendo uma nova redução de empregos.

Um número importante de ser verificado e é estudado é sobre a região brasileira que mais obteve crescimento no quesito de empregos. Trata-se da região Sudeste, representando cerca de 59% dos empregos obtidos no Brasil.

Este número por mais fixo que seja, é bem relevante. Trazendo para numerais: a cada 10 empregos, entre 5 e 6 são oriundos da região sudeste. Portanto, de acordo com os dados do IBGE, estes números representam o público de carteira assinada.

Lembrando que existem muito mais brasileiros trabalhando, entretanto, nem todos são de carteira assinada. Ou seja, são os trabalhadores informais. Outros atuam apenas como MEI e assim por diante. Entretanto, estes dados estão atualizados com base dos últimos MEIs envolvendo o público CLT.

Não sabe-se ao certo o porquê que a taxa de empregos ainda não se igualaram ou passaram a mesma porcentagem do mesmo período do ano passado. Entretanto, os governantes estão tentando ao máximo entender o porquê e como deve ser feito o trabalho para que esses números retornem aos seus índices ideais.