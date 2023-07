ESTES bancos oferecem condição para quitar dívidas com o Desenrola Brasil

Infelizmente, no Brasil, milhões de pessoas estão com seus nomes negativados devido a débitos não pagos, de todos os valores, os piores são aqueles que são realizados junto à instituições financeiras, já que os juros tendem a ser altíssimos. Pensando nisso, o Governo Federal lançou o programa Desenrola Brasil e vários bancos já aderiram, confira a lista e quem pode participar e quais as condições especiais de pagamentos.

Confira todas as novidades inerentes ao programa Desenrola Brasil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o objetivo do Desenrola Brasil?

Um problema que vem se perpetuando há anos, é o do endividamento e negativação dos brasileiros, isso ocorre por vários fatores, tanto financeiro quanto cultural, já que querendo ou não, existe aquela cultura de deixar uma dívida para “depois” até ela caducar.

Por outro lado, existem pessoas que querem honrar seus compromissos, mas por conta de toda crise financeira que o país passou, sobretudo durante a pandemia, isso não foi possível.

E entre o credor e o devedor, há o governo, que através do programa quer fazer uma ponte entre os dois lados e garantir que haja uma negociação que seja justa, assim, os brasileiros poderão ter o nome limpo na praça novamente.

Quais as regras para fazer parte do programa?

O Desenrola Brasil embora tenha sido feito para ajudar os brasileiros, nem todos podem usar o programa para negociar suas dívidas, basicamente, haverão dois grupos de pessoas beneficiadas:

Faixa 1: para os brasileiros que possuem renda de até dois salários mínimos, as dívidas que podem ser negociadas envolvem débitos de consumo, água, luz e telefone.

Faixa 2: para os brasileiros que possuem renda mensal de até R$ 20 mil, as dívidas negociadas são iguais da faixa 1, lembrando que não é possível negociar dívidas com:

Crédito rural;

Dívidas que tenha algum tipo de garantia;

Dívidas que não tenham risco de crédito assumido;

Dívidas públicas.

Quais bancos farão parte do programa?

Há vários benefícios em fazer parte do programa, tanto para o credor quanto para o devedor, as principais vantagens são:

Facilidade na hora de renegociar os débitos de maneira virtual;

Elimina a necessidade de intermediário na negociação;

A transação fica mais barata;

Há a possibilidade de oferecer maiores descontos.

E os bancos que estão presentes no programa Desenrola Brasil são:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Itaú Unibanco;

Santander.

Além deles, há outros que irão entrar, mas ainda não oficializaram a decisão, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, Mercantil, Inter, Pan, PagBank e Banrisul.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, todo o governo como um todo está esperançoso pelo programa ser lançado: “Isso vai ser acompanhado de um programa de educação financeira, que é parte da saúde financeira. É um elemento importante da saúde financeira”