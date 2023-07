Xarope caseiro de abacaxi e hortelã para sarar da gripe; veja a receita

Receita de xarope caseiro – Já pensou que uma receita simples, utilizando ingredientes comuns em sua despensa, pode ser a chave para fortalecer o sistema imunológico e combater sintomas desconfortáveis de gripes e resfriados? Um xarope caseiro feito com abacaxi e hortelã tem mostrado resultados impressionantes na prevenção e alívio desses sintomas.

O xarope caseiro de abacaxi e hortelã é uma opção natural para fortalecer a saúde dos jovens. Foto: divulgação

Xarope caseiro contra a gripe

O abacaxi, essa fruta tropical tão popular, é rica em vitamina C, componente famoso por sua ação antioxidante, que contribui para o fortalecimento das defesas do nosso corpo. Além disso, o abacaxi contém bromelina, uma enzima que possui propriedades anti-inflamatórias, antivirais e mucolíticas. Essa última característica é particularmente interessante, pois a bromelina ajuda a dissolver e eliminar o muco e o catarro dos pulmões, proporcionando alívio em casos de tosse e congestionamento.

Veja também: Atenção! Especialistas revelam 4 alimentos que aumentam a chance de AVC

Já a hortelã, planta aromática conhecida e amada por muitos, traz consigo uma série de benefícios. Ela tem efeito expectorante, descongestionante e refrescante. Além disso, a hortelã possui ação antibacteriana e antisséptica, tornando-se uma aliada poderosa no combate às infecções respiratórias. Não só isso, a planta também atua aliviando a irritação da garganta e facilitando a respiração, tornando-a essencial no tratamento dos sintomas de gripes e resfriados.

Outro ingrediente importante nesta receita é o mel. Este produto natural, conhecido por suas propriedades medicinais há milênios, tem propriedades antibióticas, antivirais e anti-inflamatórias. O mel é também fonte de vitaminas A e C, que são vitais para o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, é eficaz para aliviar a tosse, a dor de garganta, a congestão nasal e o excesso de muco.

Além desses ingredientes, a receita também utiliza limão, própolis, camomila e alho, formando uma combinação poderosa de benefícios para a saúde. Esses ingredientes trabalham juntos para fornecer um impulso significativo ao sistema imunológico, ajudando a prevenir e tratar doenças.

Como preparar

Para preparar este xarope caseiro, os ingredientes necessários são: um abacaxi médio (do qual você vai utilizar o suco), dez folhas de hortelã, 200 ml de mel, dois limões espremidos, dez gotas de própolis, dois dentes de alho e uma xícara de chá de camomila. O modo de preparo é muito simples: primeiramente, bata no liquidificador o alho e o suco de abacaxi. Em seguida, adicione o mel e o suco de limão e misture bem. Após isso, acrescente o chá de camomila e as folhas de hortelã. ransfira o líquido para um pote com tampa e, por último, adicione as gotas de própolis. Guarde o xarope na geladeira e consuma em até três dias.

Este xarope caseiro, além de ser uma solução natural e econômica para o fortalecimento do sistema imunológico, é aprovado por toda a família. Seu sabor agradável e seus benefícios notáveis para a saúde fazem dele uma alternativa atraente aos medicamentos industriais. Portanto, na próxima vez que o resfriado bater à sua porta, considere preparar um lote deste xarope de abacaxi e hortelã.

Veja também: SUCO de pepino pode fazer milagres com sua saúde; você nem vai acreditar