ESTE é o truque para encontrar as mensagens mais importantes do WhatsApp

Você com certeza já passou pela seguinte situação: estava desesperada para encontrar uma determinada mensagem que compartilhou no Whatsapp e não encontrava de jeito nenhum. Às vezes foram muitas mensagens trocadas naquele chat e ficar procurando se torna uma tarefa longa e cansativa.

Pensando nessa dificuldade dos usuários, os criadores do Whatsapp criaram uma forma de resolver esse problema e encontrar informações importantes de maneira rápida e prática. Saiba aqui como funciona.

Aprenda como encontrar mensagens específicas no chat do Whatsapp. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Aprenda como encontrar mensagens específicas no Whatsapp de maneira rápida e fácil

Os métodos para encontrar as mensagens mais importantes do WhatsApp não precisam que seja instalado nenhum aplicativo externo ou que esvazie informações privadas em algum site da internet.

Todas as técnicas são suportadas pelo aplicativo e são as únicas conhecidas até agora para realizar esta tarefa, embora não seja descartado que novas modalidades possam ser adicionadas no futuro com futuras atualizações.

Para encontrar as mensagens mais importantes no WhatsApp é muito simples. Você pode pesquisar mensagens específicas dentro de uma conversa usando sua memória. Abra a conversa na qual deseja encontrar as informações e deslize para cima para revelar o campo de pesquisa. Digite palavras-chave relacionadas à mensagem que você está procurando e o aplicativo destacará as mensagens que correspondem à sua pesquisa.

No Whatsapp Web, você consegue marcar mensagens individuais para acessá-las rapidamente mais tarde. Toque e segure a mensagem que deseja marcar e selecione a opção “Marcar” no menu que aparece. Você pode acessar suas mensagens importantes favoritas tocando no ícone de estrela na parte superior da tela principal do aplicativo.

Se você tem muitos chats e deseja manter sua lista principal organizada, pode arquivar conversas antigas ou menos relevantes. Para arquivar uma conversa, deslize para a esquerda na conversa e selecione a opção “Arquivar”. Então, se você quiser procurar mensagens em chats arquivados, pode deslizar para baixo na tela principal do WhatsApp e tocar na opção “chats arquivadas” na parte superior. A partir daí, você pode pesquisar e acessar mensagens específicas em chats arquivados.

Com essas dicas, sem dúvida você conseguirá encontrar as mensagens importantes do seu WhatsApp de forma mais fácil, pois, ao ordenar as conversas, você poderá dar prioridade àquelas nas quais poderá encontrar conteúdos de seu interesse. Lembre-se de manter seu aplicativo atualizado e deletar aqueles chats que não tem mais motivo, para poder otimizar a interface do seu aplicativo e não perder nenhuma mensagem.

Pagamento via WhatsApp cresce 531% em 2022 e chega a 56,2 milhões de transações

O número de transações realizadas através do WhatsApp aumentou impressionantes 531% entre 2021 e 2022, totalizando um impressionante volume de 56,2 milhões de pagamentos. Essas informações foram obtidas na segunda etapa da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023 (referente ao ano-base 2022), conduzida pela Deloitte. Dezoito instituições financeiras participaram do levantamento, o que corresponde a 86% do setor bancário brasileiro.

Conforme a pesquisa, metade dos bancos participantes oferecem o serviço de transações pelo WhatsApp. Das transações realizadas, 37% correspondem a operações financeiras por meio do Pix, enquanto 29% estão relacionadas à renegociação de dívidas.

A funcionalidade de pagamentos via WhatsApp foi autorizada pelo Banco Central em março de 2021. Segundo a Febraban, essa ferramenta também simplifica consultas para os clientes. Entre as transações não financeiras, as consultas de saldo e extrato representaram 24% do total, enquanto as consultas de cartão de crédito foram responsáveis por 10% das transações.

