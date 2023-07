Meta lança recurso que reproduz voz de usuário em 6 línguas diferentes

Novo recurso de voz da Meta – O domínio de outros idiomas tem sido uma habilidade cada vez mais valorizada no mundo moderno, com a globalização tornando a comunicação intercultural uma necessidade constante. No entanto, os avanços em tecnologia e inteligência artificial estão prestes a mudar a forma como entendemos e utilizamos línguas estrangeiras.

A Meta está desenvolvendo o recurso Voicebox, que transformará comandos de texto em gravações de voz em diferentes línguas. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conheça o recurso de voz lançado pela Meta

A empresa Meta, anteriormente conhecida como Facebook e proprietária de grandes plataformas como Instagram e WhatsApp, anunciou recentemente o desenvolvimento de uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) que promete revolucionar a maneira como nos expressamos em diferentes idiomas. Nomeada de “Voicebox”, essa ferramenta de IA tem potencial para tornar o sonho de falar outros idiomas como um nativo em uma realidade, mesmo que o usuário não tenha qualquer conhecimento ou fluência no idioma em questão.

O anúncio oficial da “Voicebox” foi feito pela Meta no dia 16 de junho. Esta inovadora tecnologia vai permitir que os usuários enviem comandos de texto que serão convertidos em gravações de áudio na voz da própria pessoa, mas em diferentes línguas. Isso significa que, mesmo sem conhecer as regras gramaticais ou ter fluência em um determinado idioma, os usuários poderão se comunicar nessa língua com o auxílio da IA.

Neste estágio inicial, a “Voicebox” será capaz de trabalhar com seis línguas diferentes: inglês, português, francês, alemão, espanhol e polonês. No entanto, à medida que a tecnologia se desenvolve, é razoável esperar que mais idiomas sejam incluídos no futuro.

Mais do que uma ferramenta revolucionária que dispensa o domínio de regras gramaticais e vocabulários estrangeiros, a “Voicebox” também é vista como um poderoso instrumento para aumentar a acessibilidade. Acredita-se que essa ferramenta possa beneficiar, por exemplo, usuários com deficiência visual, que poderão ouvir mensagens de texto enviadas por amigos em uma voz que se assemelha à sua própria, eliminando a necessidade de utilizar a voz robótica de assistentes virtuais.

Ferramenta da Apple

Embora o conceito de converter texto em fala usando a própria voz do usuário não seja totalmente novo – a Apple lançou um recurso semelhante chamado Personal Voice em maio deste ano – a “Voicebox” da Meta promete ir um passo além. A IA da Meta será capaz de editar os áudios para remover ruídos e sons indesejados, substituindo trechos prejudicados de forma automática.

A visão da Meta vai ainda mais longe, com planos de desenvolver vozes com características cada vez mais naturais. A intenção é que estas vozes possam ser expandidas ou utilizadas em assistentes virtuais e até mesmo no metaverso, o ambiente virtual tridimensional onde os usuários podem interagir uns com os outros em tempo real.

Esta iniciativa da Meta representa um passo significativo na direção de uma comunicação mais fácil e acessível, alinhada com as demandas do século 21. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde as barreiras linguísticas podem impedir o progresso, ferramentas como a “Voicebox” têm o potencial de tornar a comunicação ainda mais simples.

