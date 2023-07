Estima-se que mais de 70% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida. Das pendências financeiras existentes, as dívidas habitacionais são uma das mais preocupantes. Durante o financiamento imobiliário — o imóvel fica alienado ao banco. Caso o pagamento não seja feito durante alguns meses, o banco pode pegar o imóvel de volta. Portanto, é de suma importância estar sempre em com estes débitos. Caso as contas tenham apertado, é possível usar o FGTS para quitar a dívida agora mesmo.

Veja como usar o FGTS para quitar sua dívida AGORA | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como usar o FGTS para quitar a dívida?

Trata-se de uma modalidade bastante conhecida pelos brasileiros — a amortização de parcelas através do saldo do FGTS. Entretanto, essa amortização só pode ser feita com as parcelas atrasadas e há um limite de até 6 parcelas por vezes.

Quando o trabalhador pretende usar o FGTS para obter o abatimento na dívida, é necessário usar o saldo do FGTS para negociar ao máximo o valor das parcelas em questão. Podendo pagar até 80% dessas parcelas.

O limite de parcelas é de 6. Posteriormente poderá usar o FGTS para quitar a dívida atrasada, mas de uma maneira um pouco diferente — em ocasiões cujo há apenas três parcelas atrasadas.

Como a cada atrasado há juros e multas, é importante saber que os valores pagos são calculados do zero a fim de saber qual será o novo valor a ser pago. Não sendo mais o original, e sim, o original acrescentado de juros.

Por mais que o trabalhador esteja desempregado, é possível usar o saldo do FTS. Contanto que o saldo esteja ativo. Os valores do imóvel devem ser até 1,5 milhão — caso contrário, não será possível abater os recursos com o FGTS.

Como fazer essa solicitação?

Portanto, para usar o FGTS como abatimento nas dívidas é necessário ter certeza se realmente é isso que deseja. Haja vista que após usar o valor para abatimento de dívidas, o mesmo será reduzido do saldo do FGTS.

Em caso de demissão, o valor a ser recebido será menor. Ou seja, pode acabar prejudicando possíveis planos acerca disso. Caso tenha certeza se é isso que deseja, é necessário seguir os passos abaixo.

Entre em contato com a instituição bancária;

Simule um abatimento da dívida usando o FGTS como saldo;

Deixe bem claro que é para seguir a regra de abatimento, reduzindo até 80% de cada parcela em atraso com limite de 6.

Pronto. Feito isso o banco irá enviar um requerimento para a central e através da autorização de ambas as partes irá usar o valor armazenado no FGTS como saldo para abater parte da dívida.

Esta é uma opção bastante válida e através dela os trabalhadores podem ter acesso a condições exclusivas de pagamentos e aliviar bastante as dívidas.