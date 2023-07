Quem não conhece, precisa conhecer! 3 NOVAS ferramentas do WhatsApp

Ferramentas novas e pouco conhecidas do WhatsApp – As atualizações de aplicativos são constantes no universo digital. Entre as empresas que não param de inovar está o WhatsApp, que recentemente introduziu uma série de novas funcionalidades que prometem transformar a experiência do usuário. Dentre elas, a capacidade de enviar imagens em alta resolução, silenciar chamadas desconhecidas, o lançamento dos canais do WhatsApp e um painel unificado de controle de privacidade são algumas das principais.

Fique por dentro dessas ferramentas do WhatsApp

Uma das mudanças mais aguardadas pelos usuários é a possibilidade de enviar imagens em alta resolução. O recurso começou a ser notado pelos usuários após a atualização 2.23.12.78 da versão estável do aplicativo, lançada em 20 de junho. O novo recurso permite enviar imagens com uma resolução muito mais elevada do que antes, o que aprimora a experiência de visualização das imagens enviadas e recebidas. Para usufruir deste novo recurso, é necessário escolher a opção “HD” que aparece na tela ao enviar uma imagem. Essa opção permite definir uma resolução mais alta para a imagem a ser enviada. Na conversa, a imagem em alta resolução é identificada pela sigla “HD” no canto inferior direito.

Em uma era digital na qual a privacidade é uma preocupação constante, o WhatsApp também introduziu a funcionalidade para silenciar números desconhecidos. Em um comunicado publicado no dia 20 de junho, a empresa anunciou que o novo recurso foi projetado para dar aos usuários mais privacidade e controle sobre as chamadas recebidas. Esta é uma ferramenta valiosa para combater spam, fraudes e chamadas indesejadas de pessoas desconhecidas. Para ativar o recurso, o usuário precisa acessar as “Configurações” do app, selecionar “Privacidade”, escolher a opção “Chamadas – Silenciar chamadas desconhecidas” e finalmente optar pela função de bloqueio.

Em uma tentativa de competir com o Telegram, o WhatsApp lançou a funcionalidade “Canais”. Esse recurso permite que pessoas e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de membros, de maneira similar ao que já acontece no aplicativo rival. A nova funcionalidade, já disponível em países como Colômbia e Singapura, é exibida em uma nova aba chamada “Atualizações”, separada das conversas pessoais e das comunidades. A previsão é que esse recurso chegue ao Brasil nos próximos meses. Importante ressaltar que a funcionalidade “Canais” é diferente da função “Comunidades”, já existente no aplicativo, que possibilita a criação de grupos de até 5 mil pessoas.

Controle de privacidade

Além das funções citadas acima, outra novidade disponível na atualização 2.23.12.78 estável do aplicativo é o “Controle de Privacidade”. Esse recurso é um painel que reúne todas as configurações de privacidade importantes em um mesmo local, proporcionando ao usuário uma forma mais fácil e intuitiva de gerir suas preferências. Para acessá-lo, o usuário deve selecionar a aba de “Configurações”, acessar “Privacidade” e selecionar a opção do recurso no topo da tela.

As atualizações do WhatsApp mostram que a empresa está empenhada em aprimorar a experiência dos usuários e fornecer um serviço mais personalizado e seguro. Com esses novos recursos, é possível não só melhorar a qualidade das interações, mas também ter maior controle sobre quem pode entrar em contato e como a privacidade é gerida dentro do aplicativo. Os usuários devem estar atentos às atualizações do app para aproveitar todos os novos recursos assim que estiverem disponíveis.

