Você tem cartão VISA? É melhor ficar atento com as mudanças

Notícia para os clientes do cartão Visa – Em um mundo cada vez mais consciente da necessidade de práticas sustentáveis, o setor de pagamentos não poderia ficar de fora. A Visa, uma das líderes globais no segmento de pagamentos, dá um passo importante em prol do meio ambiente. O gigante das finanças acaba de firmar parceria com o Merece, movimento liderado pela Contisystems com o objetivo de promover a reciclagem de cartões bancários.

A parceria entre Visa e Merece visa promover a reciclagem do cartão bancário, contribuindo para um futuro mais sustentável. Foto: divulgação

Iniciativa do cartão Visa

Essa inovadora iniciativa tem como foco a reciclagem de cartões com componentes eletrônicos. Segundo estimativas, milhões de cartões são descartados todos os anos em todo o mundo, muitas vezes sem um descarte ecologicamente adequado. Visando reverter essa realidade, o Merece surgiu para incentivar um tratamento mais responsável desses produtos após o fim de sua vida útil.

A Contisystems, empresa portuguesa especializada na personalização de cartões bancários, é a força motriz por trás do Merece. O movimento busca promover um ambiente de cooperação, envolvendo o máximo possível de entidades e indivíduos para alcançar seu objetivo. As estratégias incluem a coleta de cartões não utilizados através de máquinas automáticas (disponíveis apenas para cartões emitidos por membros do movimento), envio de envelopes RSF durante as renovações de cartões e disponibilização de caixas de coleta para recolhimento dos cartões descartados.

Após a coleta, os cartões são encaminhados para reciclagem, e aqui começa a segunda vida desses produtos. Os cartões reciclados são transformados em variados itens de mobiliário urbano, como lixeiras, bancos, equipamentos de parques infantis, passarelas de praia e bases para trilhos de trem. Uma solução criativa que permite um aproveitamento completo desses materiais, além de contribuir para a redução da pegada de carbono.

Mais detalhes do programa

O Merece vai além, realizando também a compensação da pegada de carbono através do plantio de árvores. Para cada quilograma de cartões recolhidos, uma árvore é plantada. Em pouco mais de um ano de atuação, o movimento já coletou mais de 3.000 kg de resíduos e plantou mais de 3.000 árvores.

A parceria com a Visa é um marco importante para o Merece. A empresa de pagamentos, com essa colaboração, fortalece suas iniciativas voltadas para a sustentabilidade, buscando ter um impacto positivo no clima. Com ações que vão desde a redução da pegada ambiental de suas operações até o apoio à transição global para uma economia de baixo carbono, a Visa mostra que está comprometida com um futuro mais sustentável.

Gonçalo Santos, Country Manager da Visa em Portugal, expressou satisfação com a parceria, salientando o compromisso da empresa em promover comportamentos mais sustentáveis. Duarte Conceição, CEO da Contisystems, também demonstrou entusiasmo com o apoio da Visa à iniciativa. Conceição destacou a importância do reconhecimento por parte de uma empresa de referência global como a Visa, uma prova do impacto que o Merece está causando e do potencial de mudança que pode gerar no futuro.

A parceria entre Visa e Merece exemplifica a união entre grandes empresas e iniciativas sustentáveis, ilustrando como é possível conciliar lucratividade e responsabilidade ambiental. É mais um passo importante na direção de um futuro em que os negócios serão cada vez mais sustentáveis.

