Banco Inter revela uma GRANDE PRESENTE para os clientes

No dia 27 de junho, o Banco Inter compartilhou algo que deixou os clientes surpresos, foi realmente uma grande novidade, que é a liberação de vendas e compras de criptomoedas na plataforma de investimentos, que se chama Inter Invest.

Foi uma iniciativa que deixou o banco Inter em destaque recentemente no mercado financeiro junto com outras instituições como por exemplo o Nubank, que também já ingressou nas criptomoedas.

Acompanhe a leitura para saber um pouco mais sobre essa novidade!

Clientes do Inter terão acesso a criptomoedas

Agora todos os clientes do Banco Inter vão ter acesso a várias opções de criptomoedas, incluindo nessa lista as mais populares do mercado financeiro, entre elas são:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Tether (USDT)

Litecoin (LTC)

Ripple (XRP)

Eles terão um campo diversificado de criptos para permitir que os investidores explorem essas diferentes oportunidades. É uma novidade que foi concretizada através de uma parceria com a B3 Digitais, sem isso nada seria possível.

O serviço vai estar disponível para uma base específica de clientes da instituição, porém a estimativa é que a medida que mais testes foram realizados e positivamente a plataforma vai aprimorar para que essa opção seja para todos os clientes.

O diretor da Inter Invest, que se chama Felipe Bottino, disse a sua visão sobre essa expansão no mercado do investimento aqui no Brasil “A indústria de investimentos brasileira está cada vez madura, e o tema criptomoedas tem ganhado considerável espaço nesse mercado”.

Essa afirmação do direito é importante para quem está de olho pois demonstra a importância de acompanhar as tendências e oferecer aos clientes soluções inovadoras.

Vantagens da Inter Invest

Uma das vantagens que não podemos deixar de destacar é que as pessoas físicas e jurídicas que foram clientes do Banco Inter poderão fazer essas compras e vendas de criptomoedas pelo próprio app.

O banco já informou que o aplicativo vai garantir a conversão instantânea do real para cripto, para tornar o processo mais simples.

