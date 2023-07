Entenda como participar do Desenrola Brasil para quitar suas dívidas

Como usar o Desenrola Brasil para pagar dívidas – Em um momento de crise econômica em que muitos brasileiros estão lutando para equilibrar suas finanças, surge uma luz no fim do túnel. O Ministério da Fazenda lançou o Desenrola, um programa destinado a ajudar os cidadãos endividados do país a limpar seus nomes e começar a recuperar o controle de sua situação financeira. Projetado para atingir até 70 milhões de pessoas, o Desenrola representa um marco na tentativa de aliviar o ônus da dívida que pesa sobre muitos brasileiros.

O programa Desenrola oferece oportunidades para que os brasileiros endividados renegociem suas dívidas. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil quer acabar com as dívidas dos brasileiros

Em 20 de junho, o Ministério da Fazenda oficializou o Desenrola por meio de uma portaria. Este programa, que já vinha sendo bastante aguardado, tem como principal objetivo fornecer aos brasileiros que têm uma renda mensal de até dois salários mínimos uma oportunidade de negociar débitos de até R$ 5 mil. Além disso, oferece condições vantajosas, como a chance de parcelar essas dívidas em até 60 prestações mensais.

Veja também: Desenrola: como parcelar em 60 vezes dívidas de até R$ 5 MIL

Além disso, o programa também tem uma boa notícia para aqueles brasileiros que têm dívidas de até R$ 100. Em uma tentativa de aliviar o peso financeiro sobre esses cidadãos e limpar seus registros, os credores podem perdoar essas dívidas. Essa é a realidade de cerca de 1,5 milhão de pessoas, de acordo com estatísticas do Ministério da Economia.

As inscrições para o Desenrola estão previstas para começar em setembro, quando o Ministério planeja lançar uma plataforma online para receber as inscrições. O programa se divide em duas faixas de renda e, em ambas, as dívidas que se deseja negociar devem ter sido acumuladas até 31 de dezembro de 2022.

Na primeira faixa, os beneficiários são os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou aqueles que recebem uma renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640). No entanto, é importante destacar que algumas dívidas não estão elegíveis para negociação por esse grupo, incluindo as oriundas de crédito rural e financiamento imobiliário. A segunda faixa é para aqueles que têm uma renda mensal de até R$ 20 mil.

Processo de negociação

O processo de renegociação será ligeiramente diferente para cada uma dessas faixas. Para os participantes da primeira faixa, a renegociação será totalmente digital e será necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro para ter acesso à plataforma oficial do Desenrola.

Por outro lado, os integrantes da segunda faixa deverão negociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras através dos canais de atendimento próprios dessas instituições. Ou seja, os devedores deverão entrar em contato diretamente com o banco ao qual estão devendo.

Para facilitar o processo, o site do Desenrola oferecerá informações detalhadas sobre as dívidas que estão incluídas no programa, além das condições e características de cada uma delas. Portanto, os inadimplentes podem se preparar e entender melhor o que está por vir antes de iniciar o processo de renegociação. Com a chegada do Desenrola, muitos brasileiros agora têm a esperança de poderem resolver suas dívidas e recuperar seu controle financeiro.

Veja também: Desenrola: quais bancos vão parcelar as dívidas em até 60 vezes