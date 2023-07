Cuidado! Estes são os signos mais manipuladores de todos

Muitas pessoas ainda não sabem, mas dentro do famoso horóscopo ocidental existem aqueles signos mais manipuladores, que conseguem fazer com que tudo ocorra como eles desejam.

Aliás: os signos, de modo geral, já fazem parte da crença de boa parte da humanidade, não sendo difícil encontrar quem acredite que eles são capazes de revelar valiosas informações a respeito da personalidade de alguém, por exemplo.

Quando se trata de conhecer verdadeiramente uma pessoa, descobrir qual é o signo sob o qual ela nasceu será de imensa ajuda, permitindo até mesmo perceber alguma tendência para a mentira.

Dentro desse contexto, é esperado que exista quem também acredite que alguns signos simplesmente possuem uma habilidade natural, quando o assunto é manipular e enganar, enquanto outros signos são carregados com características mais nobres, como a honestidade.

E existem exatamente 3 signos mais manipuladores, sobre os quais falaremos a seguir.

Os signos mais manipuladores de todo o horóscopo ocidental

“Esbarrar” com pessoas nativas dos signos mais manipuladores pode exigir muito cuidado.

E estes signos estão listados abaixo:

A manipulação no que diz respeito a Escorpião

Os nativos deste signo muitas vezes são vistos simplesmente como mestres do engano e da manipulação. Eles têm a habilidade de entender com facilidade a pessoa com a qual estão interagindo e, portanto, sabem como ninguém explorar suas fraquezas, de modo a obter muitas vantagens.

Além disso, é válido lembrar que todo escorpiano também é conhecido por saber guardar segredos muito bem, e sempre usam essas informações secretas de forma estratégica.

A manipulação no que diz respeito a Gêmeos

Gêmeos faz parte da lista dos signos mais manipuladores por ser um ótimo mentiroso: seu raciocínio lógico e sua agilidade mental contribuem para isso.

Esta capacidade nata de pensar de forma rápida permite que o geminiano crie e também sustente as mais convincentes mentiras, sempre que julgar necessário. E, claro: o carisma natural atrelado a este signo torna tudo muito mais fácil, na hora de convencer alguém a acreditar em todas as falsidades criadas.

A manipulação no que diz respeito a Peixes

E, por fim, Peixes não poderia deixar de estar nessa lista, considerando que seus nativos possuem muita criatividade na hora de inventar histórias que sejam convincentes. Histórias essas que sempre conseguem mexer com o emocional de quem as ouve.

Além disso, o combo “habilidade empática mais criatividade” torna qualquer pessoa de Peixes capaz de enganar até mesmo aquelas pessoas mais desconfiadas. A manipulação, nesse caso, acontece rapidamente.

As exceções sempre irão existir

Embora existam todas as características citadas acima, relacionadas a cada um dos 3 signos, é sempre importante ter em mente que as exceções existem. Afinal, cada pessoa possui seus valores e suas particularidades e, além disso, existe também o ascendente e muitas outras características astrológicas que devem ser consideradas.

Portanto, embora o signo em si tenha uma influência enorme, o caráter de um indivíduo, de modo geral, sempre será moldado por um conjunto de fatores. Logo, se torna muito mais justo avaliar as pessoas com base nas ações delas.

