Quem colocou o CPF na nota está concorrendo a R$ 700 mil

Colocar o CPF na nota infelizmente não é um hábito comum que os brasileiros têm. Mas se você é um dos poucos que não perde a chance de colocar o número do CPF nas notas fiscais, acredite, você não está apenas ajudando o governo a combater a sonegação de impostos, pois você também vai estar concorrendo a prêmios grandes em dinheiro.

No dia 29 de junho, o programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) realizou mais um sorteio no valor de R$ 700 mil, lembrando que as premiações do grande evento variam de R$ 500 a R$ 500 mil além de outros prêmios em dinheiro durante o mês.

O prêmio foi no valor de R$ 50 mil, e mais 10 prêmios de R$ 5 mil, cem prêmios de R$ 1.000 e mil prêmios no valor de R$ 500.

você tem costume de colocar CPF na nota? Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como posso participar?

A pessoa que se inscreveu no programa NFG e fez a solicitação do cupom fiscal com CPF durante o mês de maio está concorrendo aos valores automaticamente. O Governo do Rio Grande do Sul informou que tem cerca de 47 milhões de bilhetes que estão nessa disputa.

E são mais de 3 milhões de pessoas que tem inscrição na Nota Fiscal Gaúcha e ganham bilhetes para poderem participar desse sorteio a cada compra que realizarem com o CPF na nota. E como fazer isso?

Quando for pagar um compra em um comércio o atendente pergunta se deseja ter o CPF na nota, você informa e pronto, já está incluído. O resultado do novo sorteio vai ser divulgado no site da NFG e no aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, que está disponível no Android e iOS, a partir daí o vencedor tem 90 dias para resgatar os valores.

Veja também: A verdade que NINGUÉM te contou sobre colocar o CPF na nota

Outros benefícios

Vale ressaltar que além do sorteio mensal, a modalidade da Receita da Sorte distribui diariamente as premiações instantâneas no valor de R$ 50 a R$ 500. O resultado vai sair na hora, basta fazer a leitura do QR Code da nota fiscal do aplicativo NFG.

Lembrando que o programa ainda garante os descontos de 1% a 5% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por meio da modalidade Bom Cidadão, já o outro benefício é a distribuição de recursos entidades filantrópicas. Não perca mais seu tempo e se inscreva no site e se inscreva.

Veja também: Dica dos especialistas: consulte seu PIS rapidamente usando apenas seu CPF