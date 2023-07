Inteligência Artificial: executivos e cientistas preveem destruição em até 10 anos

Literalmente qualquer pessoa que esteja por dentro de tudo que diz respeito à tecnologia, ou mesmo no que diz respeito ao básico sobre esse assunto, já ouviu falar sobre a famosa Inteligência Artificial que, por sinal, tem ganhado cada vez mais fama em todo o mundo.

E, não é para menos: ela já está transformando significativamente a vida humana, em diversos cenários.

Na saúde e no trabalho, por exemplo, a IA, como também pode ser chamada, já é vista como uma possível grande aliada. Mas, especificamente neste segundo ponto, não foram poucas as teorias que foram levantadas, a respeito de empregos serem perdidos, caso as máquinas substituam os humanos.

O “boom” desse tipo de discussão aconteceu principalmente por conta do ChatGPT que, embora claramente não seja perfeito, conseguiu despertar uma espécie de medo em muitas pessoas.

Aliás… Quando se fala da tecnologia avançando cada vez mais significativamente, há quem sinta verdadeiro pavor!

Mas, afinal: seria a Inteligência Artificial capaz de prejudicar a vida humana, a ponto de até mesmo levá-la à destruição?

É exatamente essa a pergunta que será respondida por meio dos próximos tópicos.

Muitas pessoas chegam a ter medo da Inteligência Artificial | Imagem: Possessed Photography / unsplash.com

A Inteligência Artificial é um assunto que tem recebido destaque em inúmeros eventos

Durante o acontecimento do evento Yale CEO Summit, que foi realizado pela famosa Escola de Administração de Yale no começo do mês de junho, a Inteligência Artificial acabou sendo o assunto de maior destaque, principalmente por ser reconhecido o seu poder no que diz respeito a um futuro muito próximo.

Este evento, cuja organização ficou nas mãos de Jeffrey Sonnenfeld, é simplesmente um dos pioneiros em relação a aprendizado, sendo voltado para os diretores executivos: os famosos CEOs.

Inclusive, durante o seu acontecimento foram entrevistados simplesmente 119 CEOs, incluindo aqueles que trabalham em grandes marcas como Coca-Cola, Walmart e Zoom.

O poder da Inteligência Artificial em relação à destruição da humanidade

Segundo a CNN, os resultados obtidos por meio das entrevistas acima citadas revelaram que exatamente 42% dos executivos nos Estados Unidos creem que a Inteligência Artificial virá a destruir a humanidade em um período entre 5 e 10 anos.

Trata-se de uma porcentagem realmente alarmante!

Porém, os demais executivos (ou seja, mais da metade deles) responderam que este é o tipo de coisa que não os preocupa, pois não pode vir a acontecer.

Estes foram os resultados expostos após a finalização de todas as entrevistas e a análise de cada resposta obtida:

34% dos CEOs creem que a Inteligência Artificial poderia, de forma potencial, destruir a raça humana em até 10 anos;

8% deles afirmaram que isso poderia acontecer em no máximo 5 anos;

58%, porém, acreditam que nunca aconteceria algo do tipo, e eles simplesmente não estão preocupados.

Esta diferença clara entre todas as opiniões dos executivos até mesmo espelha parte da perspectiva do público em geral, no que diz respeito aos poderes que a IA possui.

No momento, muito se discute sobre a regulamentação desta tecnologia, uma vez que essa iniciativa dá ainda mais segurança para os usuários e vem sido defendida por muitas autoridades em todo o mundo.

