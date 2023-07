Amazon terá GRANDE DIA DE OFERTAS; descubra como participar

Se você está precisando fazer umas comprinhas, já pode comemorar! Está chegando a Amazon Prime Day 2023, dias de várias ofertas de produtos de todos os tipos na Amazon. Gravem essas datas: dia 11 e 12 de julho.

Essa promoção já é uma tradição para quem está acostumado a comprar no aplicativo ou site da Amazon. A partir do dia 6 de julho, os consumidores já poderão sentir o gostinho do desconto com o Esquenta Prime Day. Quem é assinante do serviço Prime vai ser presenteado com ofertas relâmpagos.

Está chegando o Amazon Prime Day 2023! (Foto:divulgação)

Save the date: 11 e 12 de julho acontecerá o Amazon Prime Day 2023

Todo ano acontece o Amazon Prime Day, dia de promoções imperdíveis e ofertas relâmpagos no site da Amazon e no aplicativo. É a oportunidade dos assinantes do serviço adquirem diversos produtos com um super desconto.

O evento está marcado para os dias 11 e 12 de julho, mas a partir do dia 6 já vai começar o Esquenta Prime Day no qual os consumidores poderão iniciar suas compras com desconto.

Produtos com a tecnologia Alexa será apenas um dos grandes destaques do Prime Day. A Amazon anunciou descontos de até 50% nos dispositivos Echo, Fire TV e Kindle. Esses produtos estarão disponíveis para compra pelo mesmo valor tanto no Esquenta Day quanto no Prime Day. Você não vai querer perder essa chance, não é?

Embora você possa comprá-los do dia 6 ao dia 12 de julho, é melhor se antecipar, pois na edição do ano passado os produtos mais populares, como o Echo Dot, demoraram meses para serem entregues àqueles que compraram apenas no final da promoção.

Durante o período do evento, também será possível aproveitar o serviço Amazon Music Unlimited de forma gratuita, por 4 meses. Assim, você vai conseguir ouvir suas músicas preferidas sem anúncios.

Entenda o que é a Amazon Prime Day

O Amazon Prime Day é um evento que ocorre anualmente para os assinantes do serviço Prime Video, no qual podem adquirir diversos produtos com um super desconto. Até produtos de marcas famosas abaixam o preço nessas datas.

O evento aconteceu pela primeira vez nos Estados, no dia 15 de julho de 2015, como forma de comemorar o 20º aniversário da Amazon junto com seus assinantes. Após isso, A Prime Day se tornou um sucesso mundial atraindo milhares de novos membros que buscavam a oportunidade de comprar produtos que fora dessa época ficava muito difícil de adquirir por conta do valor alto.

No Brasil, o programa foi lançado em setembro de 2019.

O que precisa para participar do evento?

Para adquirir produtos com super descontos é preciso ser assinante do Prime Video. O serviço custa R$14,90 por mês ou R$110,00 por ano. Também é possível fazer um teste grátis de 30 dias e cancelar após o período caso o serviço não esteja de acordo com suas necessidades.

É importante ressaltar que quem é membro Prime tem direito a frete gratuito sem valor mínimo em produtos selecionados. E para aqueles que curtem assistir filmes e séries, o serviço também é muito útil, pois dá acesso ao catálogo de produções do streaming.

Ainda tem o Prime Music, pra quem curte ouvir playlists com artistas variados, e o Prime Gaming que disponibiliza jogos gratuitos mensalmente e conteúdos adicionais para outros títulos.

Para assinar o Amazon Prime, basta acessar o site, clicar em “assinar agora” e escolher o plano que preferir, mensal ou anual. Após finalizar o cadastro, um email de confirmação será enviado e o usuário terá acesso a todos os benefícios da assinatura.