LIBERADA nova função do Instagram: veja o que seus amigos estão fazendo

Temos mais uma novidade para as redes sociais, nesses últimos dias o Facebook e o Instagram liberaram um serviço de assinatura que tem o selo de verificação, que é o Meta Verified. Ou seja, agora por R$ 55 todos os usuários podem conseguir colocar o símbolo azul (que é conhecido pelos famosos) para confirmar que a conta é verdadeira.

No entanto, essa não é a única novidade. No dia 27 de junho, a plataforma do Instagram liberou mais uma função que é totalmente inédita e que foi desenvolvida para visualizar as atividades dos amigos, assim que clicar em “ver atividade compartilhada” pode ver todas as interações entre dois usuários da rede.

nova função do Instagram d einteração. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Interações são organizados pelos usuários

O portal TecMundo compartilhou informações que esse recurso já estava disponível no Facebook que agora foi estendido no Instagram. Outro ponto que também é importante é a função de não similar o mecanismo “seguindo”, que não está fazendo mais parte das funcionalidades da plataforma desde o ano de 2019.

Ou seja, através desse recurso vai permitir interações com o perfil com o de outro usuário, não tem como ver as atividades de seguidores com outros perfis, que é a interação que pode ser vista entre você e outra pessoa.

Como funciona essa novidade?

O usuário vai poder usar da seguinte forma, clique na opção assim os usuários vão conseguir observar uma séria de atividades, que são curtidas, marcações, comentários, entre outros. Essa funcionalidade vai permitir saber também que a pessoa que começou a seguir outra.

Como usar essa função do Instagram?

Para conseguir ver as informações de atividades compartilhadas a pessoa precisa visitar o perfil da outra pessoa para saber os dados que quer analisar, depois clique nos três pontinhos que serão exibidos no topo da tela, que fica no lado direito superior, assim vai aparecer no menu a opção “ver atividade compartilhada”.

Feito isso, pode selecionar essa alternativa assim a plataforma vai carregar uma página nova com todas as informações, no início da página vai estar indicado quando os usuários decidirem se seguir e também o detalhe das marcações que tiveram entre si.

