Não é de hoje que o Bolsa Família procura agregar na vida dos brasileiros. Por mais que seja apenas um programa de distribuição de renda, o principal intuito do benefício é alcançar as pessoas mais vulneráveis do país. Desse modo, foi criado um novo subsídio no programa — focado nas beneficiários do programa que estão gestantes. Entenda como funciona e qual o valor do adicional.

Gestante que recebe o Bolsa Família tem direito a adicional na parcela | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona este adicional?

Esse como qualquer outro adicional do Bolsa Família é um valor acrescentado na parcela fixa de R$ 600 que é paga todos os meses aos brasileiros beneficiários do programa. Portanto, o adicional não é repassado de fora a parte.

Este valor não é direcionado apenas ao titular do benefício, mas aos membros do grupo familiar que se encontrem na condição apta de receber este adicional. Por exemplo: caso a filha do titular esteja grávida, o adicional irá ser repassado na conta.

Portanto, não é um valor exclusivo do titular da conta. Para ter direito é necessário que o membro faça mensalmente o pré-natal no Posto de Saúde local. Com isso, os próprios médicos e enfermeiros serão responsáveis por atualizar o cadastro.

Com isso, a cada nova consulta de pré-natal, o cadastro é atualizado. Feito isso, durante este período de gestação a mulher irá receber o adicional. Haja vista que o valor cai diretamente na conta do titular, posteriormente os valores devem ser divididos com os demais membros.

Lembrando que o Bolsa Família não possui somente este adicional. Há outros focados em outras áreas. Bem como para as crianças com idade entre zero e seis anos. O único requisito é estar dentro das regras e diretrizes do programa.

Qual o valor deste adicional?

O valor pago para cada membro gestante é uma espécie de simbologia. Haja vista que o adicional é de apenas R$ 50. 1/3 a menos do que o adicional pago as crianças com idade entre zero e seis anos. Os responsáveis pela criação do adicional afirmaram que é apenas para auxiliar em possíveis custos.

A maiorias das mulheres não terão gastos com locomoção, já que os Postos de Saúde são em bairros da cidade. Cada bairro deve ter um posto local. A partir deste posto de saúde — os problemas mais graves acabam sendo transferidos para os hospitais da cidade.

Portanto, o adicional é de R$ 50. Complementando o valor fixo de R$ 600 que é pago todos os meses. É possível receber mais de um adicional por mês. Ou seja, o valor total do benefício somado de todos os adicionais pode ultrapassar os R$ 1 mil em alguns meses.

Não há limite estipulado de membros gestantes para o recebimento do adicional. Lembrando que os membros lactantes também têm direito ao adicional de R$ 50. Além disso, os membros com idade entre sete e dezoito anos também estão aptos a receber.