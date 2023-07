Seu WhatsApp pode ser hackeado? Aprenda como se proteger

WhatsApp hackeado – Em meio à era digital, os aplicativos de comunicação têm desempenhado um papel fundamental em nossas vidas cotidianas. Dentre eles, o WhatsApp tem se destacado como a principal plataforma de troca de mensagens no Brasil, utilizada não só para contatos pessoais, mas também como ferramenta de trabalho e até mesmo para vendas. Contudo, a sua popularidade tem atraído a atenção indesejada de hackers e criminosos digitais que buscam sequestrar contas e acessar informações confidenciais.

Proteja sua conta do WhatsApp contra ser hackeado e mantenha a segurança das suas informações pessoais. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Posso ser hackeado pelo WhatsApp?

Entender a dinâmica desses ataques cibernéticos é o primeiro passo para proteger sua conta no WhatsApp e preservar a privacidade de suas informações pessoais. O cenário é preocupante, visto que os invasores conseguem realizar suas ações mal-intencionadas com a ajuda inconsciente das vítimas. Os métodos usados são diversos, indo desde a se passar por um funcionário de banco ou operadora de celular, a solicitar um código de verificação de SMS do WhatsApp para conseguir invadir o aplicativo.

Veja também: Finalmente! WhatsApp novo recursos para o iPhone; veja qual

Por outro lado, a própria tecnologia oferece ferramentas para combater esses ataques. O WhatsApp, que pertence à Meta, possui um sistema de criptografia de ponta a ponta, que mantém as mensagens armazenadas no dispositivo do usuário, dificultando a leitura das conversas por terceiros. No entanto, isso não impede que os criminosos se passem por você em chats e grupos, caso consigam acessar sua conta.

Neste cenário, é crucial lembrar-se de nunca compartilhar o código de registro de seis dígitos que você recebe via SMS com outras pessoas. Este código é uma das principais brechas utilizadas pelos invasores para ganhar acesso à sua conta. Além disso, é importante não clicar em links de e-mail de redefinição de código do WhatsApp que você não solicitou.

Uma medida eficaz de proteção é a ativação da verificação em duas etapas no aplicativo. Para ativar essa funcionalidade, você deve abrir o WhatsApp, ir em “Configurações”, depois em “Conta” e por fim em “Confirmação em duas etapas”. O processo inclui a criação de um PIN e o fornecimento de um endereço de e-mail para o caso de você esquecer esse PIN.

A proteção dos dados no WhatsApp também envolve algumas medidas adicionais, como permitir que apenas os seus contatos vejam a sua foto de perfil, através da opção “Configurações > Privacidade > Foto do perfil” e selecionar a opção “Meus contatos”. Outra dica importante é ter cuidado com mensagens que pedem dinheiro e sempre confirmar a identidade do contato antes de realizar qualquer transferência.

Como recuperar a conta

Caso você suspeite que sua conta do WhatsApp foi comprometida, é possível recuperá-la ao entrar no aplicativo com seu número de celular e verificar a conta inserindo o código de 6 dígitos que você recebe por SMS. Este procedimento fará com que qualquer outra pessoa que esteja utilizando sua conta seja desconectada automaticamente.

É possível que você seja solicitado a fornecer um código de verificação em duas etapas. Se você não souber o código de verificação, pode ser que o invasor tenha ativado a verificação em duas etapas. Nesse caso, você precisará aguardar sete dias antes de poder entrar sem o código de verificação de duas etapas.

Além disso, caso suspeite que alguém esteja usando sua conta através do WhatsApp Web / Desktop, recomenda-se desconectar o WhatsApp de todos os computadores. O WhatsApp irá notificá-lo sempre que alguém tentar registrar uma conta do WhatsApp com seu número de celular.

E se você receber um código de verificação do WhatsApp sem solicitar? Isso é um sinal de alerta. O WhatsApp envia uma notificação push quando alguém tenta registrar uma conta do WhatsApp com seu número de celular. Portanto, nunca compartilhe seu código de verificação com ninguém. Essa prática ajuda a garantir que sua conta do WhatsApp permaneça segura e protegida.

Portanto, a crescente digitalização de nossas vidas exige um nível equivalente de consciência e prudência na proteção de nossos dados. Afinal, a segurança cibernética é uma responsabilidade compartilhada e a proteção de nossas contas de WhatsApp começa conosco.

Veja também: WhatsApp libera nova função apenas para ESTES usuários