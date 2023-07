COMUNICADO GERAL: até 31 de julho o WhatsApp estará fora destes celulares

Celulares que ficarão sem WhatsApp – O início de agosto promete trazer mudanças significativas para alguns usuários do popular aplicativo de mensagens, o WhatsApp. De acordo com uma publicação do site de notícias peruano Depor.com, uma variedade de smartphones deixará de ter suporte ao WhatsApp a partir de 31 de julho. O motivo para essa mudança, segundo as informações divulgadas, seria a incompatibilidade desses aparelhos com atualizações recentes do mensageiro devido aos seus sistemas operacionais antigos ou a falta de requisitos mínimos para o funcionamento adequado do aplicativo.

Alguns celulares perderão acesso ao WhatsApp em julho por incompatibilidade de sistema. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp vai parar nestes celulares

Diversos modelos de smartphones, de marcas renomadas como Samsung, LG, Huawei e até mesmo Apple, não suportarão mais o WhatsApp a partir de agosto. As atualizações frequentes do aplicativo, desenvolvido pela Meta, empresa mãe do Facebook, visam melhorar a segurança e a experiência do usuário, mas inevitavelmente deixam para trás aqueles que utilizam dispositivos mais antigos.

Veja também: WhatsApp libera nova função apenas para ESTES usuários

Entre os modelos da Samsung que serão afetados estão o Samsung Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II e Galaxy X cover 2. Esses smartphones, populares em seu tempo, apresentam sistemas operacionais que agora estão obsoletos para as demandas do aplicativo de mensagens.

A LG também terá uma série de modelos excluídos do suporte ao WhatsApp, incluindo o LG Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus F6, LG Enact e LG Lucid 2.

Mais modelos

Quanto à Huawei, modelos como o Huawei Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2 ficarão sem o aplicativo de mensagens. Também serão afetados outros modelos de marcas diversas, como o Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight e Archos 53 Platinum.

A Apple, mundialmente conhecida por seus iPhones, também não escapará da exclusão de alguns modelos de sua linha. Os iPhones 6S, SE e 6S Plus também deixarão de ter suporte ao WhatsApp.

Vale a pena ressaltar que a mudança afetará somente os smartphones equipados com Android 4.1 ou inferior. Dessa forma, dispositivos que operam com o Android 5 ou superior continuarão a ter acesso ao WhatsApp normalmente.

Os usuários que possuem alguns dos modelos mencionados devem ficar atentos às mudanças. É recomendável verificar se o aparelho necessita de alguma atualização na loja virtual do dispositivo ou ativar as atualizações automáticas para manter o sistema e os aplicativos em dia.

Estas mudanças são um lembrete da constante evolução da tecnologia e da necessidade de adaptação dos usuários. Embora possa causar algum incômodo para aqueles que utilizam dispositivos mais antigos, as atualizações frequentes dos aplicativos e sistemas operacionais são essenciais para garantir a segurança e aprimorar a experiência do usuário.

Veja também: Finalmente! WhatsApp novo recursos para o iPhone; veja qual