Passo a passo para emitir sua Carteira de Trabalho Digital AGORA

Carteira de Trabalho Digital – Desde 2019, o documento que sustenta a história profissional dos brasileiros ganhou uma nova versão, agora digital. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que por anos foi impressa e preenchida manualmente, se modernizou, tornando-se acessível por um aplicativo ou através de um site oficial. No entanto, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como proceder para obter sua CTPS Digital.

A carteira de trabalho digital substitui a antiga CTPS física e traz facilidade no acesso às informações trabalhistas. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Você já conhece a Carteira de Trabalho Digital?

A CTPS, seja em sua versão física ou digital, é um documento de fundamental importância para o trabalhador. É nela que ficam registradas informações como data de admissão, duração do vínculo empregatício, remuneração, pagamento do seguro-desemprego e do Programa de Integração Social (PIS), férias e data de saída do emprego. Tudo isso dentro do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Estes registros, além de apresentarem um histórico completo da vida profissional do trabalhador, também são essenciais para a garantia de direitos como aposentadoria, seguro desemprego, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e para a contabilização do tempo necessário para requerer a aposentadoria.

Embora a carteira de trabalho digital tenha começado a substituir a CTPS física a partir de setembro de 2019, a questão que surge é se aqueles que já possuem a versão física precisam fazer a carteira digital. A resposta é sim. É importante fazer a sua carteira digital pois, mesmo que você ainda tenha a versão física, a digital passou a substituí-la. O número da carteira digital é o seu CPF, o que facilita a memorização, uma vez que não será necessário se lembrar de um novo número.

A carteira de trabalho física, no entanto, não deve ser descartada. Ela deve ser guardada com cuidado, pois poderá ser necessária para consultas futuras.

Como obter o documento

Obter a carteira digital é um processo bastante simples. O aplicativo da CTPS Digital, disponível para sistemas Android e iOS, coleta e integra dados de diversas bases governamentais, além das informações enviadas pelo empregador por meio do sistema eSocial, que incluem detalhes do contrato de trabalho, registros de férias, décimo terceiro salário e assim por diante.

Para obter o documento digital, você deve baixar o aplicativo oficial “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site correspondente. Em seguida, na tela inicial, deve inserir o CPF e clicar em “Continuar”. Se já tiver cadastro em algum serviço digital do governo, será solicitada a senha; caso ainda não tenha uma conta, deverá preencher os campos com informações pessoais e seguir as orientações na tela.

A segurança do processo é garantida por meio de algumas confirmações de informações pessoais e profissionais. Serão feitas perguntas sobre dados pessoais, como nome da mãe e data de nascimento, bem como sobre vínculos empregatícios anteriores, como nome do último empregador, ano do último contrato e se recebeu benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos últimos cinco anos. Após a confirmação correta desses dados, você terá acesso a todas as informações sobre seus vínculos empregatícios.

Portanto, a versão digital da CTPS facilita o acesso às informações de trabalho e traz uma maior praticidade para o trabalhador, que não precisa mais portar o documento físico. Isso sem falar na sustentabilidade proporcionada pela redução do uso de papel. Adotar a CTPS Digital é estar em sintonia com os avanços tecnológicos e a modernização dos serviços públicos no Brasil.

