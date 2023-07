Como dormir à esquerda pode melhorar sua saúde? Impressionante!

Dormir com mais saúde – A qualidade do sono, uma questão fundamental para a manutenção da saúde e bem-estar, pode ser diretamente afetada por um aspecto que muitos podem considerar trivial: a posição em que dormimos. Segundo alguns pesquisadores, a escolha de dormir virado para o lado esquerdo pode trazer benefícios significativos para a saúde. Mas, será mesmo verdade? Vamos explorar o que os especialistas têm a dizer sobre isso.

Dormir do lado esquerdo pode beneficiar a saúde, ajudando a reduzir problemas digestivos e melhorando a qualidade do sono. Foto: divulgação

Benefícios para a saúde ao dormir no lado esquerdo

Dormir voltado para o esquerdo realmente é benéfico para a saúde? De acordo com Ali Ramadan, especialista em nutrição, e Kiera Pritchard, especialista em sono, essa afirmação é verídica. Ao optar por dormir do lado esquerdo, uma pessoa pode contribuir para a redução de problemas digestivos, como o refluxo gastroesofágico. Isso acontece porque a posição do estômago, que fica abaixo do esôfago, auxilia na minimização desses quadros quando estamos deitados do lado esquerdo.

Veja também: Atenção! Especialistas revelam 4 alimentos que aumentam a chance de AVC

Uma das explicações para isso é que, quando nos deitamos para o lado esquerdo, a gravidade atua em nosso favor. Com isso, a probabilidade de o ácido estomacal retornar ao esôfago diminui. Como resultado, sensações como a de queimação e de um bolo na garganta – comumente provocadas pelo refluxo – são amenizadas, favorecendo um adormecimento mais rápido e um sono de melhor qualidade.

A posição de dormir voltada para o lado esquerdo pode trazer benefícios não apenas para quem sofre com problemas digestivos, mas também para as gestantes. Esse posicionamento facilita a circulação sanguínea entre o coração da mãe e o feto, proporcionando uma melhor distribuição de nutrientes e oxigênio para o bebê. Além disso, deitar-se do lado esquerdo alivia a pressão sobre o fígado, proporcionando maior conforto para a mulher durante a gestação.

Mais benefícios

Mas, os benefícios da posição não se restringem àqueles que têm problemas digestivos ou estão grávidas. Pessoas que sofrem com roncos e pressão alta também podem experimentar melhorias ao dormir do lado esquerdo. Isso se deve ao fato de que o ronco é comumente causado por obstruções nas vias respiratórias, que podem ser aliviadas por esta posição.

Entretanto, apesar dos benefícios apontados para dormir do lado esquerdo, é importante mencionar que outras posições também podem trazer benefícios. Pritchard, a especialista em sono, salienta que dormir de costas também pode ser uma opção benéfica, especialmente para quem sofre com dores nas costas. Esta posição promove um alinhamento ideal das vértebras, evitando torções ou curvas que possam causar desconforto ou dor.

Por fim, é importante destacar que, em caso de problemas persistentes no sono, dores nas articulações ou dificuldades em adormecer, a orientação de um profissional médico é essencial. Cada pessoa tem particularidades e condições específicas de saúde que devem ser levadas em conta ao buscar a melhor posição para dormir. Assim, a avaliação de um médico é fundamental para identificar a posição de sono mais adequada para cada pessoa.

Veja também: SUCO de pepino pode fazer milagres com sua saúde; você nem vai acreditar