Por que estas pessoas receberão mais do Bolsa Família? Entenda

O Bolsa Família se firmou nos últimos anos como o principal programa de transferência de renda que existe no Brasil, todavia, há três meses, houve o lançamento do programa Novo Bolsa Família e desde então, milhares de novidades foram implementadas no benefício social, mas um detalhe interessante, é que agora, a depender da família ela irá receber um valor diferente de benefício, ao comparar com outra, entenda o motivo e quem deve receber mais neste mês de julho

Entenda o motivo que alguns brasileiros estão recebendo tanto dinheiro do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sobre o Bolsa Família

O Programa Social vem se mostrando de suma importância para a vida dos brasileiros, sendo mais do que um simples benefício que concede dinheiro aos beneficiários, o propósito não é apenas esse, mas sim, de mudar a vida deles.

No longo prazo, a meta é que a maioria das famílias beneficiárias do programa, consigam não depender mais dele e os membros buscarem uma fonte de renda alternativa, maior e duradoura.

Para fomentar ainda mais esse desejo na vida dos beneficiários, algumas das regras impostas pelo programa acabam incentivando isso, mesmo de maneira indireta, como é o caso da frequência escolar mínima e também da proteção social, onde mesmo após conseguir um emprego, a família pode receber o benefício por um determinado período.

Quando vai abrir as inscrições para o programa?

As inscrições para o programa Bolsa Família sempre estão abertas, infelizmente, o que falta são vagas para novos beneficiários. Nos últimos meses, várias pessoas conseguiram uma vaga, mas isso aconteceu porque milhões de usuários foram desligados por suspeita de fraude.

Mas caso o cidadão queira pleitear uma vaga, o primeiro passo é realizar um cadastro no CadÚnico, ele pode ser feito indo até o CRAS de referência portando toda documentação necessária.

Após o cadastro ser feito, o que resta para o interessado é esperar, quando surgir uma vaga, caso ele se enquadre nos requisitos para o programa, ele terá seu nome inscrito na folha de pagamentos.

Quem irá receber mais dinheiro do Bolsa Família em Julho?

No mês de junho, foi a primeira vez que o pagamento foi efetuado considerando todos os adicionais previstos por Lula e agora, em julho, será a segunda vez que isso irá acontecer. Mas como salientado, a depender da quantidade de membros na família, o valor pode variar.

Isso porque o governo quer garantir uma renda per capita mínima, de R$ 142 por pessoa, em outras palavras, em cada família beneficiária do programa, cada pessoa precisa receber o valor em questão.

Então, se uma família possui 10 membros, por exemplo, ela deve receber R$ 1.420, no mínimo, de benefício. Na lógica, quanto maior a quantidade de membros na família, maior será o benefício concedido. Sem contar com outros adicionais, como o aumento de R$ 150 por cada criança com idade entre 0 e 6 anos, além de R$ 50 a mais para cada criança com idade entre 7 e 18 anos e gestantes.