Bolsa Família de JULHO será antecipado? Entenda

O governo do estado de Pernambuco, agora no mês de junho, uma 13ª parcela do Bolsa Família para os pernambucanos que são beneficiários deste programa. E, depois disso, não demorou para que pessoas de outras localidades do país começassem a questionar se também receberão uma parcela extra.

Porém, é preciso saber que este repasse acima citado foi uma medida de caráter estadual, e não federal. Logo, não deverá acontecer em outros estados.

Desde o início de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que não haveria o 13º do Bolsa Família. E um dos motivos para isso é o simples fato de que este é um programa assistencial, focado na transferência de renda: assim sendo, não atende os critérios relacionados ao 13º salário, por exemplo.

Isso sem citar o fato de que os cofres públicos não estão preparados para esse pagamento, principalmente considerando que o valor repassado aos beneficiários está maior.

Os parlamentares até tentaram dialogar a respeito, e fizeram com que a proposta chegasse ao Congresso Nacional justamente durante a votação da MP (Medida Provisória) que foi votada no mês de maio. Porém, não houve aprovação.

De modo geral, o 13º repasse nunca fez parte do Bolsa Família, sendo que existiu a nível nacional somente em 2019, quando Bolsonaro cumpriu sua promessa de campanha. Foi um caso totalmente isolado.

Sobre o aumento relacionado ao Bolsa Família

Uma das interessantes propostas de Lula, e que já está sendo cumprida, é a de aumento do Bolsa Família: até o mês de maio, todos os contemplados recebiam R$ 600, mas, já em junho, o benefício recebeu aumento.

Neste mês, especificamente, os segurados já receberam a quantia que equivale a R$ 142 por membro familiar, o que fez com que famílias de 10 integrantes, por exemplo, recebessem R$ 1.420 como parcela regular.

O objetivo do Governo Federal, com uma medida desse tipo, é beneficiar aquelas famílias que são mais numerosas, mantendo a renda per capita equilibrada.

Porém, é sempre bom reforçar que aquelas famílias de 5 integrantes ou menos continuam recebendo os tradicionais R$ 600 como mínimo.

E, por fim, é muito importante saber que, mesmo recebendo R$ 600, existem famílias que terão menos dinheiro para utilizar, caso tenham contratado empréstimo na época do Auxílio Brasil. Afinal, mensalmente será descontado R$ 160 para as parcelas, até que o empréstimo seja quitado.

Sobre os repasses deste programa no mês de junho

A Caixa Econômica Federal está finalizando os pagamentos do Bolsa Família relacionados ao mês de junho. No dia 29, por exemplo, receberam aqueles beneficiários de NIS final 9, ficando os últimos, de NIS final 0, para o dia 30. Lembrando que o depósito do repasse acontece na conta digital do próprio Caixa Tem.

O pagamento voltará a ser feito em julho, exatamente nos 10 últimos dias (úteis) do mês. Logo, é importante que os beneficiários se atentem aos aplicativos oficiais, sendo eles o do Cadastro Único, do Caixa Tem e do próprio Bolsa Família.

Por fim, vale frisar que julho também será o mês da nova fase do famoso pente-fino relacionado ao programa, sendo de extrema importância que cada segurado mantenha seus dados atualizados, a fim de não perder os repasses.

