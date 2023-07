O que significa o código secreto *98 utilizado no WhatsApp?

Você já viu o código 98 ser utilizado no status do Whatsapp? Sabe o que significa? O status do Whatsapp serve para compartilhar frases, fotos, momentos, dentre outras coisas, com seus contatos do aplicativo. Foi uma forma da ferramenta se transformar de fato em uma rede social, com as mesmas funções que as outras apresentam. O status do Whatsapp nada mais é do que um story, como é chamado no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.

Recentemente, alguns usuários mais jovem têm utilizado um tal de código 98, que tem despertado a curiosidade de muita gente por aí. Neste post você vai entender do que se trata esse código pra ficar por dentro das novidades do Whatsapp.

Você sabe o que significa o código 98 que está sendo utilizado no Whatsapp? (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

O que significa o código 98 no Whatsapp?

Muitas vezes informações confidenciais são compartilhadas em conversas do Whatsapp, o que causa o hackeamento de várias contas da plataforma para fazer ameaças e lucrar em cima da invasão de privacidade alheia. Por isso, é comum que as pessoas mudem o idioma ou troquem palavras por emojis e figurinhas durante uma conversa para se protegerem caso sejam vítimas de crimes cibernéticos.

É importante deixar claro, antes de darmos a explicação, que o código 98 usado no Whatsapp não apresenta nenhuma ilegalidade e também não está relacionado a nenhum tipo de culto, como muitos usuários estão pensando.

Existem muitas outras extensões desses dígitos se referindo às letras do alfabeto. Agora, quando você ver o código 98 sendo compartilhado no status do Whatsapp vai saber que se trata de uma mensagem romântica que está sendo enviada para alguém especial que possui a inicial “F” no nome. Nada além disso. Podem ficar tranquilos.

Agora é possível transferir conversas do Whatsapp por QR code. Entenda!

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa do Whatsapp, anunciou através de um vídeo no Facebook, uma nova ferramenta da ferramenta: a transferência de conversas do Whatsapp por meio de um QR code.

Para transferir suas conversas com esse recurso, que inclui as mídias também, basta ir até “Configurações”, tocar em “Conversas” e depois em “Transferência de conversas”. Após isso, é só escanear o código QR com o outro aparelho e esperar o processo ser finalizado.

Mas atenção! Os dois dispositivos precisam estar com o usuário, conectados com a mesma rede wi-fi, com a localização ativada e ter o mesmo sistema operacional, ou seja, de iOS para iOS e de Android para Android, para que a transferência seja feita.

Antes, a única maneira de transferir os dados do mensageiro entre dispositivos com o mesmo sistema operacional era usando backups na nuvem.

E não precisa se preocupar. Os dados permanecem criptografados durante toda transferência, segundo o próprio Whatsapp.

