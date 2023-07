Atenção! SENAC libera curso de sommelier para os jovens

Curso de sommelier no Senac – No Brasil, os vinhos têm conquistado cada vez mais paladares e se tornando a bebida favorita da população, especialmente durante os meses mais frios. De fato, um estudo recente da Wine, um clube de assinaturas de vinhos, em parceria com a MindMiners, revelou que 49% dos brasileiros preferem vinho. Considerando a crescente paixão nacional por vinhos, é notável a grande oportunidade que surge para aqueles que desejam se especializar nessa área. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) acaba de anunciar a disponibilidade de um curso gratuito de sommelier.

O SENAC está oferecendo um curso gratuito de sommelier em parceria com a Wine, uma ótima oportunidade para os amantes de vinho. Foto: divulgação

Senac oferece curso para sommelier

Esta oferta do SENAC visa formar especialistas em vinhos, também conhecidos como sommeliers. Este profissional deve ser capaz de escolher vinhos e outras bebidas de acordo com o menu de um determinado estabelecimento, bem como entender a melhor forma de armazená-las. O curso é presencial e será ministrado na unidade do SENAC de Bento Gonçalves (RS), localizada na Rua Silva Paes, 415, no bairro Cidade Alta. As inscrições devem ser feitas no site da unidade do SENAC-RS.

Com uma duração total de 144 horas, o curso de sommelier fornecerá aos alunos uma visão detalhada do trabalho do sommelier, incluindo o atendimento ao cliente em locais como bares, hotéis e restaurantes. Durante o curso, os alunos aprenderão como sugerir o vinho mais adequado para acompanhar uma determinada refeição, levando sempre em consideração o perfil do consumidor. Além disso, o curso fornecerá aos alunos as habilidades necessárias para elaborar uma carta de vinhos, bem como gerenciar a compra, reposição e armazenamento adequado das bebidas, de acordo com o SENAC.

Turmas e detalhes

O SENAC disponibilizará duas turmas para o curso de sommelier. A primeira turma começará suas atividades em 16 de agosto de 2023 e terminará em 28 de fevereiro de 2024. As aulas serão ministradas às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h. As inscrições para essa turma podem ser feitas entre os dias 22 de maio e 24 de agosto de 2023.

A segunda turma terá início em 6 de setembro e terminará em 18 de janeiro de 2024. As aulas ocorrerão de quarta a sexta-feira, das 8h às 11h. O período de matrículas para essa turma será de 22 de maio a 15 de setembro de 2023.

Em conclusão, para os amantes de vinho que desejam se aprofundar nesse mundo e tornar sua paixão uma profissão, o curso de sommelier oferecido pelo SENAC é uma oportunidade imperdível. Com o aumento do interesse dos brasileiros em vinhos, a demanda por profissionais qualificados nesta área provavelmente continuará crescendo, tornando a formação em sommelier um investimento valioso para o futuro.

