Grande presente para os brasileiros! Conta de luz mais barata semana que vem

Qualquer brasileiro que deseje ter o mínimo conforto dentro de casa precisa arcar com alguns pagamentos, sendo o da conta de luz o mais importante. Afinal, sem energia elétrica se torna impossível aproveitar os eletrodomésticos e os aparelhos eletrônicos, por exemplo.

Ocorre, porém, que essa tarifa também é uma das que mais pesam no bolso atualmente. E a boa notícia é que a mudança em relação a isso já chegou, conforme pode ser notado por meio da leitura completa dos próximos tópicos.

A conta de luz ais barata já é realidade em alguns locais do Brasil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A redução no preço da conta de luz é real

Desde a última quinta-feira, 29 de junho, os moradores de São Paulo já começaram a respirar mais aliviados, considerando que as faturas da conta de luz irão reduzir em 2,2%, aproximadamente. Esta notícia tão importante foi divulgada oficialmente pela própria Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), trazendo grande alívio para os consumidores deste estado.

Porém, é muito importante frisar que tal notícia não está restrita somente a São Paulo.

Os Estados do Paraná e do Tocantins também irão usufruir dos preços mais baixos na conta de luz, considerando que a Cocel (Companhia Campolarguense de Energia), no Paraná, e a Energisa Tocantins também passarão por significativas reduções nas tarifas cobradas.

A partir do dia 4 de julho, próxima terça-feira, os consumidores do estado do Tocantins já poderão notar tal redução, assim como os consumidores de São Paulo. A estimativa, por sinal, é de que pelo menos 8,3 milhões de unidades consumidoras aproveitem este benefício, considerando os moradores de todos estes três estados.

A redução irá variar, de consumidor para consumidor

Apesar da notícia acima ser realmente animadora, é imprescindível deixar claro que a redução na conta de luz não será necessariamente igual para todas as pessoas, pois terá uma variação baseada na classe de tensão.

Os consumidores de alta tensão, por exemplo, terão um reajuste médio de 6,10%, enquanto que os consumidores de baixa tensão terão a porcentagem de 0,97% como desconto.

Vale destacar, ainda, que aqueles consumidores considerados residenciais terão uma redução de 0,91% na tarifa. E, por sua vez, a empresa Cocel, que foi citada anteriormente e atende Campo Largo, dentro da região metropolitana de Curitiba, trabalhará com uma redução de 3,89%, em média.

É importante frisar que tal redução será voltada apenas para os consumidores de alta tensão, para os quais haverá o expressivo desconto de 14,42%.

Já para os consumidores de baixa tensão, que é o caso da maior parte das residências, infelizmente a conta de luz acabará, na verdade, sofrendo um aumento de 3,70%, aproximadamente, sendo que o reajuste, também para as residências, será de nada menos que 3,45%.

Os consumidores sentirão as alterações já nas próximas faturas que receberem

Existem dicas simples para deixar a conta de luz mais barata

Por fim, vale sempre lembrar que existem dicas simples que podem ser seguidas por qualquer pessoa que deseje pagar um pouco menos na conta de luz.

Tomar banhos mais rápidos, por exemplo, e aproveitar ao máximo a luz natural, são algumas delas.

