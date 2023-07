Muitos usuários do Facebook e Instagram sempre sonharam em ter o selo de verificado. Entretanto, para adquirir era necessário cumprir uma série de requsitos propostos pela própria empresa. Algumas pessoas até vendiam esses serviços, garantindo o selo de verificação mediante o pagamento de um valor em espécie — sendo necessário ter algumas notícias envolvendo a pessoa, etc. O serviço não saía por menos de R$ 10 mil. Por esse motivo, esta ação da Meta em democratizar o selo de verificação é ideal para quem sempre sonhou em ter o selo azul e nunca conseguiu. Veja como funciona e quais são as vantagens.

Descubra quanto CUSTA para ter o selo de verificação no perfil do Facebook ou Instagram | Foto de Gabrielle Henderson na Unsplash

Como funciona e vantagens

O Selo é uma espécie de verificação, que garante que aquele perfil é ofical daquela pessoal. O pagamento mensal é de R$ 55. Pode ser feito diretamente no cartão de crédito. A opção é bastante buscada pelos usuários — haja vista que pode funcionar como débito automático.

Feito isso, as contas do Facebook que têm o selo azul de verificação — ganham ao lado do seu nome o popular selo. Desse modo, os demais usuários conseguem saber que aquele perfil é ou não verificado.

Há quem diga que o selo de verificado aumenta o alcance do perfil, entretanto, isso não é algo validado pela empresa. Uma das vantagens do Selo de verificação é que a conta tem uma proteção a mais e suporte direto com a equipe da Meta.

Em contraste a outros aplicativos, o suporte direto é feito com pessoas reais. Haja vista, o usuário terá contato direto com funcionários da Meta, que estarão aptos a resolver os seus problemas.

Uma dúvida bastante feita é: um selo serve para duas contas? Isto é: Facebook e Instagram. Na verdade, não. Por mais que seja o mesmo perfil, da mesma pessoa — é necessário realizar assinaturas diferentes. Logo, será gasto por mês R$ 110 para manter os dois selos.

Passo a passo para contratar

Para contratar o selo é bem fácil. Não é necessário a ajuda de terceiros, ou seja, dispensa assessoria que cobre em cima disso. Podendo ser feito diretamente pelo dispositivo celular. O serviço já está liberado para os brasileiros.

É necessário clicar em “Configurações”, “Central de Contas” e por fim “Meta Verified”. Feito isso, caso a conta esteja apta a conseguir assinar o selo azul de verificação, será dado o próximo passo de pagamento.

O usuário interessado precisa ser maior de idade para conseguir a aprovação do selo no Instagram e Facebook. Bem como uma foto em tempo real com o documento de identificação em mãos. Além de outras comprovações em mídia para ter certeza de que a conta é do usuário.

Portanto, foi-se o tempo que somente os escolhidos tinham selo de verificado na empresa. Por mais que muitos não queiram contratar pelo valor, que não é tão barato para todos — é uma mão na roda para os usuários que trabalham na plataforma e pretendem ter perfis mais profissionais.