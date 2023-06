O PicPay é uma das carteiras digitais mais populares do Brasil. Seus trabalhos iniciaram no início de 2013 e até hoje vem mudando vidas e trazendo praticidade para os brasileiros. Por ser uma carteira digital possui inúmeras funcionalidades. E agora é possível pegar dinheiro “fácil” diretamente na conta do PicPay para alguns clientes. É necessário ter conta na plataforma e já ser cliente PicPay há alguns meses.

Como pegar dinheiro fácil na conta do PicPay; aprenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como pegar dinheiro fácil no PicPay?

Trata-se das modalidades existentes de empréstimo para os clientes. Sendo o empréstimo pessoal um dos principais. Entretanto, também há a possibilidade do Pix parcelado no cartão de crédito ou boleto parcelado também no cartão de crédito.

É uma narrativa comum hoje em dia. Bastante parecida com a carteira digital do Serasa, que possui produtos financeiros semelhantes. Haja vista que há condições exclusivas para os clientes PicPay.

Através da conta é possível pegar quantias em dinheiro e pagar através de faturas ou boletos em até 12 vezes. Lembrando que por enquanto, a grande maioria dos empréstimos só podem ser pagos em 01 ano.

Exceto o empréstimo pessoal do Nubank, que libera valores para ser pagos em até 24 meses. Claro que isso aumenta os juros, a partir do momento que as parcelas são elevadas, maiores serão os juros aplicados.

É possível amortizar as parcelas desses empréstimos, entretanto, é necessário ter cudado acerca do custo-benefício. Veja como solicitar esses produtos e pegar dinheiro “fácil” no PicPay.

Leia mais: Aviso: 40 novos títulos entrarão no catálogo da Netflix em JULHO

Passo a passo completo

Para contratar o empréstimo PicPay ou boleto parcelado, é necessário instalar o Aplicativo PicPay — disponível para Android e iOS. Feito isso, é necessário criar uma conta e aguardar alguns minutos durante a análise.

Clique em “Carteira”;

Clique em “Empréstimos”;

Clique em “Empréstimo Pessoal”

Clique em “Simular empréstimo”;

Para solicitar o boleto parcelado, é necessário ir na home e fazer a simulação. Em ambas simulações, irá aparecer o valor desejado e a quantidade de parcelas que o cliente irá desejar. A partir que as parcelas aumentam, maiores serão os juros.

Portanto, para verificar o valor total, o cliente logo após realizar a simulação consegue ver com bastante transparência o valor contratado e o valor com juros. Podendo escolher a data do vencimento e outros detalhes padrão.

Feito isso, basta clicar em contratar o empréstimo. Em alguns casos, a contratação ocorre de maneira imediata. Em outros, é necessário que a instituição autorize, É tudo muito volátil e depende do perfil de cada cliente.

Caso seja aprovado, o dinheiro cai na conta automaticamente. O pagamento acontece por débito automático ou mediante pagamento do boleto na data de vencimento do boleto.