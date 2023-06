O Bolsa Família está a cada mês batendo valores recordes de pagamento. Tudo isso através dos adicionais que foram implementados pelo Governo Federal. Em alguns casos é possível receber até R$ 1 mil de acordo com o grupo familiar. Entretanto, neste mês de julho algumas famílias irão receber um valor reduzido nas parcelas do Bolsa Família. Estes dois grupos familiares hão de perceber o abatimento. Entenda o porquê disso e quais são estes grupos que terão os valores reduzidos.

Triste notícia sobre o VALOR do Bolsa Família de julho

Valores do Bolsa Família é divulgado

Todos os meses os beneficiários recebem em média R$ 700. Haja vista que o valor fixo é de R$ 600, entretanto, há vários adicionais que complementam a renda dos brasileiros. Podendo elevar o valor do benefício para a casa dos R$ 1 mil. Trata-se de valores que o Governo adiciona para essas famílias de acordo com o grupo familiar.

Portanto, neste ano de 2023 os valores do Bolsa Família aumentaram bastante. Antigamente — os repasses não passavam dos R$ 300. Entretanto, logo após a posse do Presidente Lula, foi possível manter a mesma margem do benefício anterior, o Auxílio Brasil.

Os novos valores do Bolsa Família foram divulgados com base no seu valor fixo e os demais adicionais. Tudo indica que este valor irá aumentar até o fim do ano. O valor fixo recebido pelos brasileiros é de R$ 600. Entretanto, há o adicional de R$ 150 para as famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Sem contar o adicional de R$ 50 para as famílias que possuem membros com idade entre sete e dezoito anos, gestantes ou lactantes. Entretanto, mesmo com tantos adicionais algumas famílias irão receber valores reduzidos neste mês de julho.

Estes dois grupos irão receber menos em Julho

Estes dois grupos hão de receber valores reduzidos em Julho, tudo isso mediante as normas do programa. Veja quais são essas pessoas e o porquê disse.

Grupo 1: as pessoas que recebem o Vale-Gás, hão de receber aproximadamente R$ 100 a menos neste mês de julho. Visto que o Vale-Gás só é pago a cada dois meses, ou então em meses pares. Logo, como foi pago neste mês de junho, só será pago novamente no mês de agosto.

Grupo 2: as famílias que conseguiram ultrapassar a renda per capita de R$ 218 em razão de um emprego de carteira assinada, irão receber apenas a metade do valor do benefício. Visto que houve uma mudança para dar mais proteção e segurança a elas. Desse modo, mesmo de carteira assinada o titular ainda terá direito ao benefício por 02 anos, entretanto, apenas 50% do seu valor.

Portanto, os grupos acima irão receber um pouco menos neste mês de julho. Os valores reduzidos não possuem relação com os adicionais, mas sim em relação a outros aspectos do programa de renda do Brasil.

Tudo indica que até o fim do ano muito mais brasileiros serão inseridos no programa e desse modo haverá uma maior democratização dos valores e com isso haverá ainda mais oportunidades de renda a estes brasileiros.