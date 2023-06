Clientes Caixa Tem recebem um BOM motivo para comemorar; confira

A plataforma do Caixa Tem, que tem um grande reconhecimento por ser utilizada pelo Governo Federal para conseguir realizar os repasses de programas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, que atualmente é o maior programa social do Brasil. O caixa Tem está trazendo novidades que podem ajudar essas pessoas terem acesso a uma linha de crédito, para o público dos MEIs, Microempreendedores Individuais.

O Caixa Tem disponibiliza também os valores no valor de até R$ 1.500 para as pessoas físicas e o valor de R$ 4.500 para MEIs, que permitem os beneficiários utilizarem os recuso para investir os negócios ou enfrentar as despesas emergenciais. A linha de crédito do Caixa Tem também vai apresentar as condições especiais sendo uma das melhores opções disponíveis dentro do mercado.

veja as condições do empréstimo do Caixa Tem. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novidades do empréstimo do Caixa Tem

Veja os pontos abaixo, eles são as condições para a contratação do empréstimo do Caixa Tem

Valor disponibilizado: R$ 1.500,00 para pessoas físicas ou R$ 4.500,00 para MEIs

Taxas de juros: entre 1,99% e 3,60% ao mês

Prazo de parcelamento: até 24 meses

Requisito para MEIs: estar formalizado como MEI há pelo menos 12 meses

Não ter dívidas bancárias acima de R$ 3.000,00, exceto financiamento habitacional

Mesmo aqueles com restrições no nome podem solicitar o empréstimo

Prazo para liberação do valor: em média, até 1 hora.

Veja também: Veja a lista de quem recebe mais de R$ 1.389,50 HOJE no Caixa Tem

Como contratar o empréstimo do Caixa Tem?

Para a pessoa física conseguir fazer a contratação do empréstimo é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem, que vai estar disponível para Android e iOS. Siga o passo a passo que trouxemos para você.

Uma observação importante: mantenha sempre o seu aplicativo atualizado.

Acesse o Caixa Tem

Atualize seu cadastro fornecendo os dados pessoais solicitados, além de enviar uma foto de um documento de identidade e uma selfie

Após a atualização, sua conta será convertida em Poupança Caixa Tem

Aguarde a análise de crédito, que será realizada pela Caixa em até 10 dias após a atualização do cadastro

Caso o crédito seja aprovado, clique em “Empréstimo – Crédito Caixa Tem”.

Lembrando que o pagamento das parcelas do empréstimo vai ser debitado de forma automática na Poupança da Caixa Tem, é fundamental garantir que haja saldo na conta da data de vencimento das parcelas. Agora para os MEIs que desejam fazer a contratação o crédito pode ser no valor de R$ 4.500, é necessário comparecer pessoalmente até uma agência da Caixa Econômica Federal.

Essa iniciativa surgiu para dar oportunidade de crescimento e apoio financeiro para os microempreendedores do Brasil.

Veja também: Você cumpre ESTES requisitos? Poderá receber R$ 800 HOJE no Caixa Tem