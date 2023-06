Aviso: Caixa libera saque de R$ 2.000 ou mais na conta

Boa notícia — o Caixa Tem irá liberar até R$ 2 mil para alguns brasileiros que estão inscritos no Cadastro Único. Haja vista que é necessário ser participante do Bolsa Família. Lembrando que através do Cadastro Único o Governo Federal tem acesso a todos os dados dos membros do grupo familiar. Logo, consegue saber a quantidade de membros, idade, perfil, etc. Entenda como fazer para receber este grande valor e quem tem direito.

Caixa libera até R$ 2 mil para brasileiros

Trata-se dos adicionais do Bolsa Família que serão pagos neste próximo mês de julho, que podem chegar a valores extraordinários de acordo com o grupo familiar. O Governo Federal está oferecendo cerca de quatro adicionais.

Todos estes adicionais são depositados diretamente na conta do beneficiário, através do Caixa Tem. Aqueles que estão com o cadastro regularizados têm acesso ao programa do Governo.

Caso o beneficiário esteja com o cadastro ativo no Bolsa Família e todas as informações atualizadas no Cadastro Único, poderá receber todos os adicionais. Lembrando que há os seguintes adicionais:

R$ 150: para famílias com crianças entre zero e seis anos;

R$ 50: para famílias com membros entre sete e dezoito anos;

R$ 50: para famílias com gestantes ou lactantes;

R$ 109: para famílias que recebam o Vale-Gás.

Portanto, caso a família cumpra todos os requisitos destes adicionais poderá receber valores superiores a R$ 1 mil na soma de todos os adicionais, somados ao valor fixo do programa — que é de R$ 600.

Como receber estes adicionais do Governo?

Portanto, por mais que o valor caia automaticamente na conta no dia específico — haja vista que o pagamento acontece nos últimos 10 dias do mês, com base nos critérios do cronograma mediante o número final do NIS.

É necessário que o cidadão esteja com os dados atualizados no Cadastro Único, a fim de que o Governo saiba todos os detalhes sobre o grupo familiar. Entenda como funciona.

Caso no grupo familiar tenha duas crianças com idade entre zero e seis anos, e o cadastro esteja desatualizado; como o Governo saberá? Desse modo, esta família não receberá o adicional para as crianças nessa faixa etária.

A partir do momento que o titular do benefício atualiza todas as informações no Cadastro Único, o Governo é informado sobre essas crianças, sobre os demais membros, etc. E então, libera os adicionais. Caso contrário, o grupo familiar por mais que se encaixe dentro dos requisitos ficará de fora dos adicionais.

Acerca do Vale-Gás, nem todos os beneficiários têm direito. É possível verificar no aplicativo do Bolsa Família. Ademais, é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único e aguardar a liberação dos repasses adicionais.