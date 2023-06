Não é de hoje que muitos brasileiros optam pelo financiamento habitacional a fim de realizar o sonho da casa própria. Na maioria das cidades uma boa casa por custar mais de R$ 300 mil. Que no geral é financiada em parcelas que “duram a vida inteira”. Muitos brasileiros têm uma grande dificuldade em financiar imóveis em razão de seu score de crédito. Nem sempre é possível financiar casas, ainda mais quando se é CLT e não recebe muito mais que 02 salários. Entretanto, o Governo Lula retornou com o programa habitacional do Governo e agora é possível obter casas de até R$ 500 mil. Entenda o que mudou e quem tem direito ao financiamento.

Financiamento de casas e apartamento de até R$ 500 mil foi liberado na CAIXA | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo libera financiamento de até R$ 500 mil?

Já faz um bom tempo que o programa habitacional do Governo está sendo moldado. Os empresários do segmento da construção civil estão argumentando com a Caixa Econômica Federal sobre a possibilidade de expandir os recursos de financiamento para valores maiores.

A fim de alcançar os imóveis cujo os preços são entre a casa dos R$ 350 mil e R$ 500 mil. Haja vista que esta faixa de imóveis não é muito contemplada no mercado imobiliário em razão dos altos preços.

Com informações oriundas da Folha de São Paulo, as construtoras que estão em negociação com o Governo Federal poderam afirmar que realmente há um certo poder de venda de imóveis nessa faixa de preço. E como argumento: para os imóveis com estes valores, há os recursos do FGTS para serem usados como garantia.

Já no caso dos imóveis de alto padrão, que seriam os que o seu valor ultrapassa a casa dos meio milhão de reais, os bancos poderiam usar os recursos do SBPE. Por mais que o tema ainda esteja em análise, já está sendo bem aceito pelas construtoras e bancários.

Entretanto, ainda é necessário que haja a intervenção do executivo no assunto; a fim de validar as propostas e definir o teto máximo que estes financiamentos irão alcançar.

Programa Minha Casa, Minha Vida

O retorno do programa está marcando uma nova etapa na vida dos brasileiros. Haja vista que o programa veio para substituir o antigo programa oriundo da antiga gestão — Casa Verde e Amarelo. Por questões internas, as obras estavam paradas. Antes de dar início ao novo programa, o Governo Lula optou por priorizar as construções já em andamento.

Até então, o programa Minha Casa, Minha Vida, só conseguia financiar os imóveis de até R$ 264 mil. Entretanto, neste ano de 2023 passou a financiar imóveis de até R$ 350 e tudo indica que esta linha tênue poderá aumentar para R$ 500 mil.

Haja vista que tudo depende da classe familiar. As famílias que estão na faixa 1 e 2 — podem financiar imóveis entre R$ 190 mil e R$ 264 mil. No caso das famílias que estão na faixa 3, podem financiar até o teto máximo atual.

As famílias são divididas por faixas, de acordo com o grupo familiar. As famílias de Faixa 1 recebem mensalmente até R$ 2.640. As famílias de Faixa 2 recebem mensalmente entre R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00 e por fim: as famílias de Faixa 3 recebem de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00.