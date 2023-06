GRANDE PRESENTE da Serasa para colocar um fim nas dívidas dos brasileiros

Serasa pode ajudar a acabar com as dívidas? O Serasa, renomada empresa de análise de crédito, surpreendeu os brasileiros ao anunciar nas redes sociais um programa de descontos que promete dar um fim às dívidas dos indivíduos com o temido “nome sujo na praça”. Denominado Desenrola, esse programa é uma iniciativa instituída pelo Governo Federal em parceria com a companhia e tem o objetivo de suprir as necessidades emergenciais de um contexto onde as dívidas dos brasileiros vêm crescendo cada vez mais.

Levantamentos recentes revelam que as instituições de proteção ao crédito têm enfrentado níveis históricos de endividamento. Os números são alarmantes: as dívidas dos brasileiros já alcançaram o patamar de 80% em todo o país. Esse contingente significativo terá a oportunidade de participar do novo programa de descontos do Governo Federal, uma medida que visa aliviar o peso das dívidas e ajudar os cidadãos a recuperarem sua estabilidade financeira.

De acordo com um estudo realizado em março deste ano, o número de devedores já ultrapassou a marca de 70 milhões de pessoas, representando um aumento de 180 mil indivíduos em relação ao mesmo período de 2022. Esses dados reforçam a tendência de endividamento no país e destacam a importância do programa de descontos para esse grupo específico de brasileiros.

Mas como funcionará exatamente o programa de descontos do Governo Federal? A iniciativa visa facilitar a renegociação de dívidas por meio de duas categorias de devedores: Faixa 1 e Faixa 2.

Na Faixa 1, estão incluídas as pessoas cuja renda mensal é de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para essa categoria, as dívidas não podem ultrapassar o valor de R$ 5 mil por pessoa até o dia 31 de dezembro de 2022. É importante ressaltar que, nessa faixa, serão elegíveis para renegociação as dívidas junto a bancos, varejistas, companhias de água, luz e telefone, porém, débitos com garantia real, crédito rural e financiamento imobiliário não serão incluídos.

Já na Faixa 2, estão todos os demais brasileiros endividados que não se enquadram nas regras da Faixa 1. Nesse caso, somente as dívidas bancárias poderão ser renegociadas. As negociações serão facilitadas pelo Governo Federal, que pretende adotar medidas que liberem espaço no balanço das instituições financeiras, permitindo que elas ampliem a oferta de crédito aos consumidores.

No que diz respeito à Faixa 1, o Governo Federal fará uma reserva entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO) para ser utilizada como garantia em novas operações de crédito. Esses recursos serão direcionados para o pagamento das dívidas com desconto, e caso haja inadimplência, o fundo cobrirá o prejuízo dos bancos.

Esperança para a população

O programa de descontos Desenrola surge como uma esperança para os brasileiros que enfrentam dificuldades financeiras devido às dívidas acumuladas. Com a possibilidade de renegociar seus débitos e obter descontos, os participantes terão a oportunidade de reorganizar suas finanças e buscar uma vida financeira mais saudável. É fundamental ressaltar que, para usufruir do programa, é necessário abrir uma Conta Nubank, de forma online e gratuita, uma vez que o programa é uma parceria com a companhia.

Portanto, se você está enfrentando dívidas e busca uma solução para sair dessa situação, o programa de descontos do Serasa em parceria com o Governo Federal pode ser uma excelente oportunidade. Não deixe de verificar se você se enquadra nas faixas de renda estabelecidas e aproveite essa chance de colocar sua vida financeira nos trilhos novamente.

