Como solicitar empréstimo e cartão de crédito no Nubank do jeito certo

Solicite um empréstimo pelo Nubank – A crescente popularidade do Nubank, o maior banco digital da América Latina, tem feito muitos brasileiros recorrerem a suas soluções financeiras. Entre as opções mais requisitadas, estão o empréstimo pessoal e o cartão de crédito. Entretanto, para acessar esses recursos, é necessário ser cliente do banco. Portanto, o primeiro passo é abrir uma Conta Nubank, processo que pode ser realizado gratuitamente e online.

Aprenda a pedir empréstimo com o cartão Nubank

A abertura da conta, que não possui taxas de manutenção e apresenta rendimentos superiores à poupança, exige que o solicitante seja maior de 18 anos, residente no Brasil e detentor de um smartphone compatível com os aplicativos do Nubank. A modalidade da conta é conhecida como “Conta de Pagamento”, que permite que o saldo seja investido em Títulos Públicos Federais, rendendo 100% do CDI automaticamente assim que os valores são depositados.

Para abrir a Conta Nubank, o interessado deve acessar o site oficial do Nubank e clicar em “Quero Ser Nubank”, localizado no topo da página, à direita. O preenchimento dos dados pessoais, como nome, CPF e e-mail, é o próximo passo. Após isso, é só aguardar alguns dias pela confirmação dos dados e o processo estará concluído.

Em relação ao empréstimo pessoal disponibilizado pelo Nubank, ele se destaca por permitir que o cliente comece a pagar as parcelas após 90 dias da contratação, em até 24 meses. As taxas de juros são variáveis, dependendo do número de parcelas escolhido na simulação. O pagamento é feito automaticamente por débito na conta digital do Nubank ou por meio de boleto bancário.

Para solicitar o empréstimo, é necessário abrir o aplicativo do Nubank e clicar em “Empréstimos”, localizado na parte inferior do app. Em seguida, deve-se clicar em “Novo empréstimo” e escolher o motivo da contratação. Uma simulação pode ser realizada, inserindo o valor desejado para o empréstimo, a quantidade de parcelas e a data dos pagamentos. Após confirmar todas as condições e o valor total do empréstimo, o valor é transferido diretamente para a conta do Nubank do solicitante.

Solução financeira

O cartão de crédito Nubank, que possui a bandeira MasterCard, é outra solução financeira bastante requisitada. Isso ocorre pois ele não possui taxa de anuidade e permite um controle completo através do smartphone, permitindo acompanhar as compras em tempo real, alterar a data de vencimento da fatura, solicitar aumento de limite, entre outras funcionalidades. Para solicitá-lo, é preciso ter, no mínimo, 18 anos de idade, fornecer o número do CPF e um endereço de e-mail válido, ter residência fixa no Brasil e um smartphone compatível com o aplicativo do Nubank.

A solicitação do cartão pode ser feita de três maneiras: pelo site do Nubank, clicando em “Quero Ser Nubank”; pelo aplicativo do Nubank, ao clicar em “Pedir Convite”; ou ainda por meio de um convite de um amigo que já seja cliente do banco. Neste último caso, basta seguir as instruções no link recebido para concluir a solicitação.

