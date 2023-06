Por mais que os índices de desemprego tenham sido reduzidos no último ano, ainda há um grande número de brasileiros desempregados. No total estima-se que mais de 11 milhões de brasileiros não possuem um emprego. Isso acarreta diretamente na economia do Brasil e reflete na extensa lista de cadastro dos programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. A fim de driblar isso, é necessário obter capacitação profissional e assim aumentar as chances de conquistar o tão sonhado emprego. Conheça esta plataforma que disponibiliza mais de 100 cursos gratuitos de capacitação profissional e mude agora mesmo o rumo da sua vida.

OPORTUNIDADE! 10 cursos de graça para arranjar emprego | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Esta plataforma oferece cursos gratuitos

A plataforma Eu Capacito é parceira oficial de várias empresas do mercado mundial que oferecem cursos aos brasileiros, e através desta plataforma fazem esse intermédio. Empresas como Google e IBM usam a Eu Capacito como plataforma oficial de cursos.

Esta plataforma oferece mais de 130 cursos totalmente gratuitos, disponibilizados para qualquer brasileiros interessado. Eu Capacito é uma plataforma do instituto IT Mídia. Os cursos são de várias áreas, incluindo principalmente a tecnologia.

Dentre os cursos disponibilizados, estão os cursos de fluência digital, tecnologia, empreendedorismo, etc. São cursos que capacitam os usuários a conseguirem o seu primeiro emprego ou a se firmarem no mercado de trabalho.

Todas as aulas são ministradas por profissionais altamente capacitados de empresas de grande nome no mercado. Bem como Microsoft, SoulCode e FIAP. Os cursos possuem em média 1h-8h.

Cadastro e cursos disponíveis

O cadastro na plataforma é bem simples. O usuário precisar entrar no site ‘Eu Capacito’ e clicar no botão de Cadastro. Preencher as informações solicitadas pela plataforma e concluir. Feito isso, poderá ir para a Home do site e buscar pelos cursos do seu interesse.

Com apenas um clique o usuário poderá aderir a determinado curso em questão, e a partir disso, obter o tão sonhado conhecimento necessário para conseguir ingressar com muito mais autoridade no mercado de trabalho.

Para buscar os cursos listados aqui, basta copiar o nome do curso e colar na guia de busca do site Eu Capacito. Veja a lista de cursos para conseguir um emprego abaixo.

Habilidades profissionais (IBM)

Como falar em público (Google)

Orientação financeira e empreendedorismo (Serasa Experian)

Lógica de Programação (SoulCode)

Cloud Computing & Data Science (FIAP)

Blockchain Advanced (FIAP)

Planejamento de desenvolvimento de carreira (Salesforce)

Domine as competências pessoais (Microsoft)

Networking eficiente (Google)

Empreendendo para ser encontrado por clientes (Google)

Todos os cursos possuem os mesmos segmentos: tecnologia e desenvolvimento pessoal. Mesclando dois cursos de áreas distintas é possível obter ainda mais skills e com isso em questão de dias conseguir encontrar o primeiro emprego.